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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد حرقها من المستوطنين.. أشتية يتفقد قرية ترمسعيا شمال رام الله

صدى البلد

بتوجيهات من رئيس الفلسطيني محمود عباس، قام رئيس الوزراء محمد اشتية، بتفقد قرية ترمسعيا شمال رام الله، عقب الهجوم الهمجي من المستوطنين وجيش الاحتلال على أهالي القرية.

كما اطلع اشتية، على أوضاع الأهالي، والأضرار الجسيمة التي حدثت في البلدة من قبل الهجمة الإرهابية للمستوطنين، والتي أدت لاستشهاد الشاب عمر قطين، واصابة العشرات، وحرق 30 منزلا و60 مركبة.

وقال اشتية، إن ما حدث في ترمسعيا تعكس عقلية الحرق والقتل التي تحكم إسرائيل، مؤكدا أن أن شعب فلسطين وقيادته في صف واحد لمواجهة هذا العدوان المستمر الذي بدأ في المسجد الأقصى، وامتد إلى غزة وجنين ونابلس ورام الله وحوارة واللبن واليوم ترمسعيا.

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