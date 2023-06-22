ضربني في دماغي.. طبيب صدر يكشف محاولة اعتداء مُعيد عليه بفرد خرطوش|فيديو

روى عبد الهادي طه، أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة طنطا، تفاصيل محاولة اعتداء مُعيد عليه بفرد الخرطوش.

وقال "عبد الهادي طه" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إنه طبيب داخل قسم جراحة القلب والصدر، وهو كثير المشاكل مع زملائه، متابعًا: لا أعلم سبب تصرفات المعيد، هل ظروف نفسية أم سلوكيات خاطئة؟".

وأضاف :" كان يضرب زملاءه ويتعدى بالضرب على المرضى، وعليه تقدمت بمذكره إلى مجلس القسم، بأن هذا الشخص لا يصلح أن يكون جراحًا للقلب والصدر، ويجب علينا اتخاذ إجراء قانوني".

واسترسل: المعيد حصل على جزاء، وعليه قام بتقديم استقالته من العمل بالقسم، ثم انتقل بعد ذلك للعمل بقسم التشريح، متابعًا: المعيد هدّد الزملاء داخل قسم التشريح بالقتل".

وأكمل: "رئيسة قسم التشريح تواصلت معي لإرسال ملف هذا الشخص بالكامل ورفع مذكرة قانونية للجامعة، وبعض هيئة أعضاء التدريس أخبروا المعيد أني من أرسل الملف لرئيسة القسم.

وأوضح: المعيد توعد بقتل رئيسة القسم وعندما لم يجدها، جاء إلى مقر عملي وأثناء مروري بالعناية المركزة للصدر والقلب، فوجئت بشخص يقول دكتور عبدالهادي وأطلق عليّ الخرطوش.



ولفت إلى أنه فقدت الوعي لمدة دقيقتين، والنائب الذي كان معي أنقذني، ثم نقلوني إلى العناية المركزة وتعاملوا مع الجرح، ووجدنا الحمد لله أن الجمجمة سليمة.