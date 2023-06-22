بخصر منحوت.. طليقة الفيشاوى تثير الجدل بإنقاص وزنها

شاركت ندى الكامل طليقة الفيشاوى الجمهور بإطلالاتها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام.

وظهرت طليقة الفشاوى بإطلالة جريئة ومثيرة مرتدية هاف ستومك وهو ما كشف عن خصرها المنحوت وانقاص وزنها الملحوظ.

وتتميزطليقة الفنان احمد الفشاوى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وعلقت على إنقاص وزنها قائلة، عبر خاصية الستورى:"انا كان عندى مرض فى معدتى ساعدنى انى ابطل اكل ، و كمان انا كنت اخدت قرار ان لازم اخس".

وتتميزطليقة الفنان احمد الفشاوى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

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