تعرف على حقيقة إصابة رئيس دير مارمينا بمريوط

أعلن دير الشهيد العظيم مارمينا العجائبي بمريوط إصابة نيافة الأنبا كيرلس أفا مينا أسقف ورئيس الدير بكسر في عظام الكف الأيمن.

وذكر بيان صادر اليوم عن دير مارمينا أنه أثناء دخول نيافة الأنبا كيرلس أفا مينا أسقف ورئيس الدير عشية عيد تكريس كنيسة الشهيد العظيم مارمينا العجائبي بالمدينة الأثية "أبو مينا" تعثرت قدما نيافته، مما أدي إلى كسر في عظام الكف الأيمن.

ونوه البيان إلى أنه تم نقله إلى المستشفي لإجراء جراحة بسيطة في اليد، وأن صحته جيدة وبخير.

من ناحية أخرى، تفقد نيافة الأنبا إشعياء مطران طهطا وجهينة فصول "القديس البابا كيرلس الرابع" للتحفيظ بمهرجان "النيروز والكرازة" التابعة للإيبارشية.

وزار نيافة الأنبا إشعياء عددًا من كنائس الإيبارشية، وحثّ الأطفال على الارتباط بفصول التحفيظ وحفظ المزامير ومبادئ الإيمان، وتم التقاط الصور التذكارية لنيافته معهم.