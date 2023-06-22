دولة عربية وإسرائيل تبحثان تعزيز التعاون في البحث العلمي والابتكار

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المغربي عبد اللطيف ميراوي، مع وزير الابتكار والعلوم والتكنولوجيا في إسرائيل أوفير أكونيس، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات البحث العلمي والابتكار.

جاء ذلك على هامش زيارة غير معلنة المدة بدأها أكونيس للمغرب الثلاثاء، رفقة وفد يضمّ عددا من كبار المسؤولين، بحسب بيان أصدرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المغربية، الأربعاء.

وبحسب الوزارة فإن "هذه الزيارة تشكل فرصة للجانبين لمناقشة سبل وآليات تطوير الشراكات بين الجامعات ومؤسسات البحث في كلا البلدين".



وأفادت في بيانها بأن الطرفين "أكدا على أهمية تعزيز حركية الطلبة والباحثين والمشاركة في مشاريع البحث المرتبطة بالمواضيع ذات الاهتمام المشترك".

وفي 10 ديسمبر 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف علاقاتهما الدبلوماسية بعد توقفها عام 2000، وبعد ذلك تواترت الزيارات الرسمية بين البلدين.