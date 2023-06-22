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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة ميدو لـ أحمد عيد عبدالملك بعد توليه الإدارة الفنية لنادي «لافيينا»

ميدو
ميدو

وجَّه أحمد حسام ميدو، رسالة لأحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، بعد توليه قيادة نادي لافيينا، عبر حسابه على تويتر.

وكتب: “‏ألف مبروك لأحمد عيد ابن ⁧‫الزمالك‬⁩ توليه القيادة الفنية لنادي لاڤيينا في الموسم الجديد.. مدرب ⁧‫زملكاوي‬⁩ كبير in the making”.

قرار تعيين أحمد عيد عبد الملك

واستقر مجلس إدارة نادي لافيينا برئاسة محمود الأسيوطي على تعيين أحمد عيد عبد الملك مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم خلفا لجورج جاليدى .

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وجاء قرار مجلس إدارة نادي لافيينا اف سي بعد الاجتماع بلجنة الكرة بنادي لافيينا، ودراسة السير الذاتية لاختيار المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق خلال المرحلة المقبلة، وجاء الاستقرار علي أحمد عيد ليقود الفريق فنياً في الموسم الجديد .

وكانت قد وجهت ادارة نادي لافيينا الشكر للمدير الفني للفريق الاول لكرة القدم المجري  جورج جاليدي بعد عدم تحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز.

 

 

احمد حسام ميدو أحمد عيد عبد الملك الادارة الفنية نادى لاڤيينا لاعب الزمالك السابق كرة القدم

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