عبد الملك: لست سعيدا بتجديد الزمالك لتعاقده مع المثلوثي..ونداي لا يستحق البقاء

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن التجديد لـ سيف جعفر لاعب الزمالك أمر طبيعي، لكن التجديد للتونسي المثلوثي غير جيد، لأنه محترف لم يقدم الإضافة الكبيرة للقلعة البيضاء على مدار السنوات الأخيرة.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "المثلوثي لا يقدم المستوى الأفضل، وعلى مدار الموسم بالكامل لو احتسبنا نسبة اجادته لا تتخطى الـ35%، وهي نسبة قليلة للغاية، لذلك التجديد له من وجهة نظري أمر خاطئ".

وأضاف: "ابراهيما نداي لاعب جيد لكنه لم يقدم المردود الجيد، نفس فكرة المثلوثي، نداي لم يقدم ما يستحق البقاء عليه مع الزمالك".

وأكمل: "طارق حامد اضافة كبيرة للزمالك لو تمكن النادي من اعادته مجددا، واتمنى عودته، لكن رجوع المحترفين من جديد لصفوف القلعة البيضاء أمر صعب للغاية، وامام عاشور يريد العودة لكن هناك ازمة مالية خصوصا انه خرج بمبلغ كبير، وموضوع الاعارة ليس في مصلحة النادي اما عودته نهائيا او اغلاق الملف".

وواصل: "الزمالك عليه السير بطريقة مختلفة بتدعيم الفريق بشكل سنوي، مثلما فعل النادي الأهلي منذ عام 2019 بعدما ضم عناصر مميزة في كل ميركاتو، حتى وصل إلى أن المستويات متقاربة للغاية بين الناديين".

وزاد: "ازمة الزمالك بسبب التفاوت في المستوى بين اللاعبين، عكس الأهلي الذي يكون مستوى لاعبيه قريب للغاية، النادي الأبيض فقد العديد من لاعبيه على مدار السنوات الماضية ولم يستطع تعويضهم بشكل جيد".

وأتم: "هناك مشكلة في موعد البطولة العربية، خصوصا أن هذا التوقيت يكون أغلب فرق العالم تقوم بعمل فترات اعداد".