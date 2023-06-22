عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الملك: لست سعيدا بتجديد الزمالك لتعاقده مع المثلوثي..ونداي لا يستحق البقاء

صدى البلد

 

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن التجديد لـ سيف جعفر لاعب الزمالك أمر طبيعي، لكن التجديد للتونسي المثلوثي غير جيد، لأنه محترف لم يقدم الإضافة الكبيرة للقلعة البيضاء على مدار السنوات الأخيرة.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "المثلوثي لا يقدم المستوى الأفضل، وعلى مدار الموسم بالكامل لو احتسبنا نسبة اجادته لا تتخطى الـ35%، وهي نسبة قليلة للغاية، لذلك التجديد له من وجهة نظري أمر خاطئ".

وأضاف: "ابراهيما نداي لاعب جيد لكنه لم يقدم المردود الجيد، نفس فكرة المثلوثي، نداي لم يقدم ما يستحق البقاء عليه مع الزمالك".

وأكمل: "طارق حامد اضافة كبيرة للزمالك لو تمكن النادي من اعادته مجددا، واتمنى عودته، لكن رجوع المحترفين من جديد لصفوف القلعة البيضاء أمر صعب للغاية، وامام عاشور يريد العودة لكن هناك ازمة مالية خصوصا انه خرج بمبلغ كبير، وموضوع الاعارة ليس في مصلحة النادي اما عودته نهائيا او اغلاق الملف".

وواصل: "الزمالك عليه السير بطريقة مختلفة بتدعيم الفريق بشكل سنوي، مثلما فعل النادي الأهلي منذ عام 2019 بعدما ضم عناصر مميزة في كل ميركاتو، حتى وصل إلى أن المستويات متقاربة للغاية بين الناديين".

وزاد: "ازمة الزمالك بسبب التفاوت في المستوى بين اللاعبين، عكس الأهلي الذي يكون مستوى لاعبيه قريب للغاية، النادي الأبيض فقد العديد من لاعبيه على مدار السنوات الماضية ولم يستطع تعويضهم بشكل جيد".

وأتم: "هناك مشكلة في موعد البطولة العربية، خصوصا أن هذا التوقيت يكون أغلب فرق العالم تقوم بعمل فترات اعداد".

إبراهيما نداي أحمد عيد عبدالملك البطولة العربية السنوات الماضية منتخب مصر منتخب مصر السابق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين الشحات يوجّه رسالة مهمة لجمهوره

دا كلام زبالة | سيدة الفستان الأزرق : مكسوفة أنزل الشارع

بعد رحيلة .. أكرم توفيق يوجه رسالة مؤثرة للمعلق رؤوف خليف

بعد إلغاء الفاتورة .. تعرف على أسعار باقات التليفون الأرضي

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي

الجاني مش صاحبه.. مفاجأة في جريمة الغدر بطبيب الساحل

صدمة أهلاوية | صفقة المهاجم السوبر طارت .. وهذا النادي خطفه في لحظة

رسميا .. شوبير يعلن عن أولى صفقات نادي الزمالك

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس اليوم| اعرف التفاصيل

نائب رئيس بعثة التضامن: 9 وعاظ للتثقيف والرد على أسئلة الحجاج

مقتل العشرات في انفجار داخل مطعم شمال غرب الصين | شاهد

مصر وفرنسا.. تعاون وثيق يعزز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

البيت الأبيض يحاول احتواء التوتر بين واشنطن وبكين

إعلان نتائج دور مايو 2023 للدراسات العليا للدبلومات بحقوق عين شمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مغامرة لأداء فريضة الحج تثير الجدل على السوشيال ميديا.. اعرف التفاصيل

قبل العيد.. طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم

للحامل.. تعرف على فوائد حمض الفوليك

المعرض التشكيلي «الحب في يونيو».. إهداء للرئيس السيسي من الفنانة وفاء ياديس|صور

فيديو

مقطع فيديو مفبرك لسمكة قرش في المغرب.. اعرف القصة كاملة

رفض يسلم التكييفات.. الحجز على فيلا محمد رمضان بـ6 أكتوبر والفنان يتظلم

خدوده السبب .. قصة شهرة الطفل يزن فاذر ابو شنب |فيديوجراف

يحدث في المدينة المنورة.. استقبال مؤثر للحجاج المصريين بنشيد «طلع البدر علينا»|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ