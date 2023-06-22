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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يستقر قريبًا من أدنى مستوى في 3 أشهر.. والأسواق تقيّم تصريحات باول

صدى البلد

لم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر بعد صدور تصريحات جديدة من الفيدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة هذا العام، ليظل المعدن الأصفر قريبًا من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر والذي سجله في الجلسة السابقة.

وبحلول الساعة 02:42 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1932.35 دولار للأونصة، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1942.70 دولار.

وقال جيروم باول، رئيس الفدرالي الأمريكي للمشرعين في الكونجرس، إن توقع المزيد من الرفع في أسعار الفائدة "تخمين جيد للغاية" لما يتجه إليه الفيدرالي الأميركي إذا ظل الاقتصاد على مساره الحالي.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة لتراجع جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.

وقال إدوارد مائير، محلل المعادن في ماريكس، إن السوق لا تزال تعتقد أن البنك المركزي "قريب جدًا من إنهاء رفع أسعار الفائدة"، ولهذا السبب لم يتراجع الذهب لدرجة الانهيار.

وتتوقع الأسواق فرصة نسبتها 72% أن يرفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس الشهر المقبل، وفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لسي. إم. إي.

واستقر مؤشر الدولار بالقرب من المستويات المتدنية التي نزل إليها أمس، الأربعاء، وعادة ما يجعل ضعف الدولار الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين في الخارج.

ويترقب المتعاملون الآن بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية التي تصدر الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، وهي مؤشر مهم عن الاقتصاد الأمريكي، وقرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة بعدما جاءت بيانات التضخم أعلى من المتوقع مجددًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.6293 دولار للأونصة، بعدما نزلت لأدنى مستوى منذ 22 مارس في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين 0.4% إلى 944.96 دولار، وزاد البلاديوم 0.1% إلى 1348.81 دولار.

أسعار الذهب أسعار الذهب المعدن الأصفر المعاملات الفورية تراجع الذهب جيروم باول

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