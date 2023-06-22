المخرج محمد ياسين ضيف "أسرار النجوم" مع إنجي علي اليوم

يحل المخرج الكبير محمد ياسين، اليوم الخميس، ضيفاً على برنامج "أسرار النجوم"، مع المذيعة إنجى على، وذلك عبر إذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم Tv"، فى الساعة الثامنة مساءً، ولمدة ساعتين عبر الهواء مباشرة، للحديث عن مشواره الفنى الكبير والحافل بالأعمال الفنية الناجحة.

ويتحدث أيضا المخرج الكبير كواليس علاقته الفنية مع السيناريست الكبير الراحل وحيد حامد، ويحكى لأول مرة عن أبرز الكواليس التى جمعتهم سوياً، فضلاً عن سر غيابه عن دراما رمضان العام الماضى وهل سيعود بعمل درامى خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن برنامج "أسرار النجوم"، يذاع الخميس من كل أسبوع عبر إذاعة "نجوم اف ام" وتقدمه انجى على، ويتم إستضافة نخبة كبيرة من نجوم الفن فى مصر والوطن العربى للحديث عن أعمالهم الفنية النجاحة والمؤثرة مع الجمهور.

تصريحات محمد ياسين فى مهرجان الإسكندرية

تحدث محمد ياسين عن ذكرياته مع الراحل أحمد زكي ومدى براعة موهبته التمثيلية خلال الحلقة النقاشية "ماستر كلاس" ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير قائلا: "بعد وفاة أحمد زكي بساعات طلب مننا في برنامج البيت بيتك والذي كنت مشرفا عن الإخراج به وقتها تحضير مادة عن تاريخية.. وأحد المساعدين اسمه باسم والذي أصبح مخرجا حاليا جمع مشاهد تليفونات ومكالمات أحمد زكي السابقة في أعماله الفنية وفي كل مشهد كانت رفعة التليفون مختلفة عن غيرها".

وأضاف محمد ياسين قائلا: "وضعنا تقريبا ٣٠ رفعة تليفون لأحمد زكي وكانت كل مكالمة مختلفة عن الأخرى وهذا يدل على عبقريته".

محمد ياسين وإياد نصار

وأشاد محمد ياسين بتجربته مع إياد نصار في مسلسل "أفراح القبة"، وقدرته على الانغماس في الشخصية وتقديمها بشكل رائع على الرغم من أنه كان يقدم دورا ثانويا بعدما كان بطلا لمسلسل الجماعة.

وأضاف ياسين أن كواليس تصوير دور إياد نصار كان أبزر ما واجهه وهو محاولة جعله ممثل ثانوي في الحقيقة وابتعاده عن النجومية الحقيقة ومن أجل ذلك قرر أن يعامله بمعاملة مختلفة في كواليس التصوير حتي يدخله في الشخصية.

محمد ياسين: النجاح بالوسط الفني يتوقف علي اختيار فريق العمل

كشف المخرج محمد ياسين عن بداية مشواره في عالم السينما ، موضحا أنه تولي مسؤولية الكلاكيت في عدد من الاعمال قام ببطولتها كبار الفنانين مثل فاتن حمامة وفريد شوقي، ثم عمل كمساعد مخرج لعدة سنوات .

وقال محمد ياسين: اختيار فريق العمل بالنسبة للمخرج شىء في غاية الأهمية، لأن جزء كبير من نجاح التجربة يعود إلى هذا الأمر، فلابد من الاختيار الدقيق .