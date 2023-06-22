أزهر الشرقية يلغي ندب رئيس لجنة ومساعديه لتقصيرهم في العمل

تفقد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية صباح اليوم الخميس للاطمئنان على سير انتظام الامتحانات على الوجه الأكمل.

وخلال تفقده لجان إحدى الإدارات النائية ، قرر رئيس الإدارة المركزية إلغاء ندب رئيس اللجنة والمساعد الثقافي ، والمساعد الشرعي لتقصيرهم في المهام المكلفين بها وعدم تفعيل وتطبيق التعليمات والضوابط المنظمة لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية علي الوجه الأكمل.

وشدد رئيس المنطقة على ضرورة تنفيذ كافة الضوابط المعمول بها لتحقيق مبدأ الشفافية والحياد والحرص على إعطاء كل طالب ما يستحق مؤكدًا على منع الغش بكافة طرقه وأشكاله مؤكدًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

وأشار رئيس الإدارة المركزية إلى أنه لن يسمح بأي تقصير بأي لجنة بأى حال مؤكدًا على أهمية تطبيق القانون على المخالفين المقصرين.

يذكر أنه أدى طلاب القسم الأدبي الامتحانات اليوم في مادة الأدب والنصوص والمطالعة ولم تسجل غرف المتابعة الفرعية أي شكوى تخص الامتحانات من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها أو خروجها عن المناهج المقررة.