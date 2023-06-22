معرض لوبورجية.. وزير الطيران يعقد لقاءات مع الشركات المتخصصة في شراء وتأجير الطائرات

عقد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، عدة اجتماعات مع عدد من مسئولي كبرى الكيانات الاقتصادية المختصة بصناعة النقل الجوى، وذلك خلال فاعليات معرض باريس الجوى "لوبورجيه"، واستمراراً لسلسلة اللقاءات المكثفة التي يجريها وزير الطيران المدنى والوفد المرافق له خلال مشاركتهم في هذا الحدث العالمى الهام .

حيث اجتمع الوفد المصري الذي يرأسه وزير الطيران، مع كل من مسئولى شركة "Avalon"، وشركة “Air Lease “Corporation المتخصصين في شراء الطائرات وتأجيرها للعملاء من شركات الطيران في جمبع أنحاء العالم، وكذلك مع شركة Embraer Commercial Aviation المتخصصة في الطيران التجارى وتصنيع وتطوير تصميمات الطائرات حيث تم استعراض خدمات ما بعد البيع التى تقدمها امبرير وخاصه لطائرات اير كايرو ومناقشه التعاون المشترك المستقبلي بين الجانبين .

ويأتى ذلك فى اطار خطة وزارة الطيران المدني لزياده اسطول شركه مصر للطيران وايركايرو خلال الفترة القادمة خاصة فى ظل ما يشهده قطاع الطيران المدنى حاليًا من أعمال تطوير وتحديث ومشروعات تنموية تتم على كافة الأصعدة سواء فيما يتعلق بتنمية البنية التحتية للمطارات او تحديث أنظمة الملاحة الجوية وتكنولوجيا الطيران وكذلك تحديث وتطوير اسطول شركتى مصر للطيران وايركايرو .

هذا بالإضافة إلى الاجتماع الذي تم مع كل من شركة Honeywell M&E أحد أكبر شركات تصنيع وصيانة محركات الطائرات وإلكترونيات الطيران، وشركة "EGIS" كونها مجموعة استشارية وهندسية تقدم خدماتها في مجال تنمية البنية التحتية وعمليات الطرق للمطارات، ومجموعة ”The Carlyle Group” المختصة بالاستثمار في مجال الصناعات الجوية وتقديم الخدمات اللوجستية.واستراتيجيات السوق العالمية، و شركة CALC المتخصصة فى تأجير وشراء الطائرات والمحركات وتوريد المعدات وهى تعد من بين اهم الشركات على مستوى العالم المتخصصة فى هذا الشأن.

وفى هذا السياق أثنى الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى على المشاركة الفعالة لوزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة فى معرض «لوبورجيه» والتى تعد فرصة جيدة لتبادل الخبرات فى جميع أنشطة ومجالات الطيران مع هذه الكيانات الاقتصادية العالمية الكبرى ذات الخبرة الواسعة في مجال صناعة النقل الجوى، مضيفا أن فعاليات المعرض شهدت طرح العديد من التقنيات الحديثة فى علوم وتكنولوجيا صناعه الطيران والاتصالات وبمشاركه اكثر من ٢٤٥٠ عارضًا من ٤٩ دولة، والتى تعد الحل الأمثل لهذه الصناعة في المستقبل لزيادة أعداد المسافرين وتوفير تجربة سفر أكثر راحة ورفاهية وأماناً .