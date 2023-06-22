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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معرض لوبورجية.. وزير الطيران يعقد لقاءات مع الشركات المتخصصة في شراء وتأجير الطائرات

وزير للطيران والوفد
وزير للطيران والوفد المرافق له في معرض لوبورجية

عقد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، عدة اجتماعات مع عدد من مسئولي كبرى الكيانات الاقتصادية المختصة بصناعة النقل الجوى، وذلك خلال فاعليات معرض باريس الجوى "لوبورجيه"، واستمراراً  لسلسلة اللقاءات المكثفة التي يجريها وزير الطيران المدنى والوفد المرافق له خلال مشاركتهم في هذا الحدث العالمى الهام .

حيث اجتمع الوفد المصري الذي يرأسه وزير الطيران، مع  كل من مسئولى شركة "Avalon"،  وشركة “Air Lease “Corporation  المتخصصين  في شراء الطائرات وتأجيرها للعملاء من شركات الطيران في جمبع أنحاء العالم، وكذلك مع شركة Embraer Commercial Aviation المتخصصة في الطيران التجارى وتصنيع وتطوير تصميمات  الطائرات حيث تم استعراض خدمات ما بعد البيع  التى تقدمها امبرير  وخاصه لطائرات اير كايرو ومناقشه التعاون المشترك المستقبلي  بين الجانبين .

ويأتى  ذلك فى اطار خطة وزارة الطيران المدني  لزياده اسطول شركه مصر للطيران وايركايرو  خلال الفترة القادمة خاصة فى ظل ما يشهده قطاع الطيران المدنى حاليًا من أعمال تطوير وتحديث ومشروعات تنموية تتم على كافة الأصعدة سواء فيما يتعلق بتنمية البنية التحتية للمطارات او تحديث أنظمة الملاحة الجوية وتكنولوجيا الطيران وكذلك تحديث وتطوير اسطول شركتى مصر للطيران وايركايرو .

هذا بالإضافة إلى الاجتماع الذي تم مع كل من شركة  Honeywell M&E أحد أكبر شركات تصنيع وصيانة محركات الطائرات وإلكترونيات الطيران، وشركة "EGIS" كونها مجموعة استشارية وهندسية تقدم خدماتها في مجال تنمية البنية التحتية وعمليات الطرق للمطارات، ومجموعة ”The Carlyle Group” المختصة بالاستثمار في مجال الصناعات الجوية وتقديم الخدمات اللوجستية.واستراتيجيات السوق العالمية، و شركة CALC المتخصصة فى  تأجير وشراء  الطائرات والمحركات وتوريد المعدات  وهى تعد من بين اهم الشركات   على مستوى العالم  المتخصصة فى هذا الشأن.

وفى هذا السياق أثنى الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى على المشاركة الفعالة لوزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة فى معرض «لوبورجيه» والتى تعد فرصة جيدة لتبادل الخبرات فى جميع أنشطة ومجالات الطيران مع هذه الكيانات الاقتصادية العالمية الكبرى ذات الخبرة الواسعة في مجال صناعة النقل الجوى، مضيفا أن فعاليات المعرض شهدت طرح العديد من التقنيات الحديثة فى علوم وتكنولوجيا صناعه الطيران والاتصالات وبمشاركه اكثر من ٢٤٥٠ عارضًا من ٤٩ دولة، والتى تعد الحل الأمثل لهذه الصناعة في المستقبل لزيادة أعداد المسافرين وتوفير تجربة سفر أكثر راحة ورفاهية وأماناً .

 

 

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