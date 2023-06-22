الحزب المصري الديمقراطي: يجب تدخل شامل ومستدام للقانون لمواجهة العنف الأسري

‏قالت الدكتورة نجلاء الجزار ممثل عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال جلسات الحوار الوطني، أن سبب مشكلة العنف الأسري أولا غياب السياسات والتشريعات الاجتماعية التي تعالج العنف وتحد منه وأيضا خوف المعفنات من البلاغ للأجهزة الرسمية بسبب الخوف من الفضيحة أو الطلاق.

وتابعت نجلاء الجزار أن ثانيا افتقار المحاكم القضائية للعناصر النسائية كباحثات قضايا ومحاميات، وأيضا الثقافة السائدة في المجتمع أننا مجتمع ذكوري، والعادات والتقاليد تقوم بعمل الفروق بين الجنسين، مؤكدة أن لدينا بعض التوصيات المقترحة، أولا يجب تدخل شامل و مستدام للقانون لمواجهة العنف وهذا قد دخل إلى مجلس النواب مرتين ونتمنى إصداره سريعا.

جرائم العنف ضد النساء

وأضافت ثانيا إلغاء استخدام القضاء للمادتين 17 والمادة 60 في جرائم العنف ضد النساء ثالثا إقرار قانون حماية المبلغين والشهود وفقا للمادة 96 من الدستور، وتحسين خدمات مراكز الاستضافة والدعم النفسي.