الحوار الوطني.. راندا رزق: نحتاج لتفعيل دور المسرح التربوي لزيادة الوعي المجتعي

طالبت راندا رزق عضو المجلس التخصصي لتنمية المجتمع، بضرورة دمج الأكاديميات والإعلام التربوي لدورهم الهام لتدعيم أسس الاستقرار الأسرى.

جاء ذلك خلال كلمتها بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، المنعقدة الان بمركز المؤتمر بأرض المعارض، والتي تناقش العنف الأسرى والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمع.

وطالبت راندا رزق، بضرورة تفعيل دور المسرح التربوي لزيادة الوعي المجتمعي، مشيره إلى أنه من الممكن استغلال الجامعات في إنتاج هذه المواد التوعوية حتى لا تكلف الدولة أي أعباء إضافية.

وأشارت عضو المجلس التخصصي لتنمية المجتمع، إلى الصحافة الرقمية ومنصات السوشيال ميديا التي أصبح لها دور هام، وأيضا دور الإنترنت الأمن والإعلام الأمن ، في مواجهة ما يتم تسريبه للأطفال داخل الأسر من مواد إعلامية وأفكار مسمومة، ينتج عنها عنف ثقافي واسري واجتماعي.

واعتبرت أن المشكلة الحقيقية التي يواجهها المجتمع المصري هي الوعي والحماية، فمن الممكن أن يكون لدينا قوانين وتشريعات لكنها لا تحمي.