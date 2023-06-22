من غير ماتنشف.. سر طريقة اللحمة المشوية

قد يعشق الكثير اللحم المشوي في العيد ولكن لا يعرف الكثير الطريقة الصحيحة للحمة المشوية
المقادير
كيلو من اللحم مقطع مكعبات متوسطة
ربع كوب خل ابيض او خل تفاح
٣ حبات طماطم
٢ بصلة متوسطة
٢ فصوص ثوم
ملعقة كبيرة كاتشب (اختياري )
٢ ملعقة كبيرة من بهارات اللحمة
ملعقة صغيرة بودرة ثوم و ملعقة صغيرة بودرة بصل
ملعقة كبيرة صويا صوص
ملعقة كبيرة عسل ابيض او اسود
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
طريقة تحضير اللحمة المشوية:
لتحضير تتبيلة اللحم المشوي قومي بوضع كل المكونات ما عدا اللحم في الخلاط الكهربائي او محضر الطعام و بخلط جيدا حتي يصبح ناعما.
قومي بتذوق تتبيلة اللحمة المشوية قبل وضعها على مكعبات اللحم حتي تتاكدي من أن الملح مظبوط.
ثم قومي بإضافة اللحم الي التتبيلة و يترك في الثلاجة لمدة اربع ساعات و يفضل ليلة كاملة.
ضعي قطع اللحم المتبل في الاسياخ او أعواد الشوي و يمكنك وضع قطع البصل و الفلفل و طماطم مكعبات بين قطع اللحم.
لتسوية اللحم علي الفحم يجب أن تكون النار متوسطة و يمكنك دهن اللحم بالتتبيلة أثناء الشوي حتي يظل طري.
لتسوية اللحم علي البوتاجاز يوضع اللحم في مقلاة مدهونة بالزيت ساخنة ثم نقلل الحرارة حتي متوسطة و نستمر في التقليب حتي تمام النضج.
لتسوية اللحم في الفرن يوضع اللحم في الاعواد و يوضع علي صينية مدهونة زيت في فرن ساخن مسبقا علي درجة حرارة 200 درجة مئوية اي حرارة متوسطة ثم يتم التقليب كل خمسة دقائق حتي ينضج اللحم.