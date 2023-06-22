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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

السابع محليا.. جامعة طنطا تتقدم 46 مركزا عالميا في تصنيف "ليدن" الهولندي

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن تقدم الجامعة في التصنيف الدولي الهولندي "ليدن"، (CWTS Leiden U)  لعام 2023، لأفضل جامعات العالم، حيث تقدمت 46 مركزاً عن العام الماضي، وجاءت في المركز الـــ٩٠٧ عالميًا، كما حافظت الجامعة على ترتيبها محليا، في المركز السابع من بين 13 جامعة مصرية ظهرت في هذا التصنيف، والمركز الـ 16 علي مستوي أفريقيا، وذلك طبقا لنتائج التصنيف الذي أعلنت نتيجته خلال يونيو الجاري عن الفترة 2018-2021م.

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أضاف الدكتور محمود ذكى أن جامعة طنطا تولى اهتماما خاصاً بالتصنيفات الدولية من خلال خطتها الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز ودعم مكانة الجامعة الريادية، وتطوير منظومة البحث العلمي بالجامعة، مشيراً إلى أن تقدم الجامعة بالتصنيف يعد مؤشراً حيوياً للجهود التي تبذلها الجامعة للنهوض بتصنيفها إقليمياً وعالمياً، ودعماً لقدراتها التنافسية بين مثيلتها من الجامعات، وتحقيقاً لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 م.

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أوضح الدكتور  كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن معايير التصنيف الهولندي تعتمد على النشر العلمي العالمي المبوب في قاعدة بيانات (Clarivate)، وجودة هذه البحوث والاشارة اليها والتعاون المؤسسي والدولي لإنتاجها، موضحاً أن الجامعة نشرت 1561 بحثاً هذا العام، مقارنةً بـ1334 بحثاً العام الماضي، وظهرت  في المركز السابع محليًا في علوم الصحة و الطب الحيوي، و في علوم الرياضيات و الكمبيوتر وجاءت الجامعة في المركز الثامن محليًا في العلوم الفيزيائية والهندسية وفي علوم الحياة والأرض.

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