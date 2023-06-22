أذن للعصر ومات.. وفاة أب بعد نجله بخمسة أيام داخل مسجد بالمنوفية

تسود حالة من الحزن بين أبناء مدينة اشمون عقب وفاة احد أبناءها الشيخ فتحي شخبة داخل مسجد عقب الانتهاء من اذان العصر.

وقال نجله محمد فتحي، أن والده في آخر أيامه ظل قلبه متعلقا بالمسجد رغم تعبه الشديد حيث كان دائم الذهاب للصلاة في المسجد ورفع الاذان.

واضاف، أنه توفي بعد قيامه برفع اذان العصر حيث أنه مؤذن متطوع في المسجد وأنه توضا ورفع الاذان وشعر بضيق تنفس حيث يعاني من حساسية في الصدر وتوفي بعد نطقه للشهاده.

وتابع أنه منذ ٥ ايام توفي شقيقهم وحزن والدهم ولكنه صبر علي الابتلاء، مؤكدا أنه في آخر أيامه كأنه يودعهم الوادع الأخير حيث كان يقول لهم " انا قضيت رسالتي كده والحمد لله وراجع مطرح ما جيت ".

وادي الأهالي صلاة الجنازة علي الشيخ الراحل الذي عرفه الجميع بطيب الخلق والسمعة الطيبة بين الجميع، من مسجد الفردوس عقب صلاة العشاء مساء أمس وسط حالة من الحزن حيث تم تشييع الجثمان الي مثواه الأخير بمقابر الأسرة في مدينة اشمون.