وفاة حاج مصري في مكة.. وأسرته: قال أنا رايح ومش هرجع تاني

أعلنت أسرة الحاج جمال عمارة من قرية كفر العرب بمركز تلا في محافظة المنوفية عن وفاته في الأراضي المقدسة أثناء تواجده لأداء فريضة الحج.

وأكد شريف جمال أحد أبناءه، أن والده سافر لأداء فريضة الحج منذ أيام وقام بأداء العمرة وتوفي بعد ذلك متأثرا بمرضه بالكبد.

واضاف أنه تم دفنه في السعودية في منطقة الشعائر بين جبل عرفات والبيت الحرام، مؤكدا أن والدته بصحبة والده في أداء فريضة الحج حيث سافرا منذ 20 يوما.

وأشار إلي أن والده أصابه الإعياء بعد صلاة الفجر حيث أنه مريض كبد وتم نقله إلي المستشفي وتوفي اثر ذلك وتم دفنه في الأراضي المقدسة.

وأوضح قائلا " بابا قبل ما يسافر قال إنه هيموت في السعودية وقال لواحد صاحبه انا حاسس اني هروح ومش هرجع تاني وهدفن جنب الرسول".

فيما ادي أهالي قرية كفر العرب صلاة الغائب علي روح جمال عمارة أحد أبناء القرية الذين وصفوه بحسن الخلق والسمعة الطيبة بين جميع أبناء قريتهم.