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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الليلة.. مصطفى بكري ضيف "الباز" في "الشاهد"

مصطفى بكري
مصطفى بكري

يحل الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، الليلة ضيفاً مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، في برنامج الشاهد علي قناة اكسترا نيوز، وحديث مطول حول شهادته عن أحداث ثورة 30 يونيو.

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بكري: البعض يتجاهل كيف أنقذ الرئيس السيسي الدولة المصرية من الانهيار.. فيديو

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ويكشف بكري  شهادته في ثورة 30 يونيو وكواليس تدخل محمد مرسي في عمل مؤسسات الدولة وتفاصيل الإطاحة بالنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وكيف كان يدير مكتب الإرشاد الحكم في مصر

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

الليلة مصطفى بكري أحداث ثورة 30 يونيو 30 يونيو الإعلامي محمد الباز الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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