بكري: البعض يتجاهل كيف أنقذ الرئيس السيسي الدولة المصرية من الانهيار.. فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه كان هناك محاولات لإثارة الفتنة من الجماعة الإرهابية، وهو ما ظهر في محاولة اقتحام أنصار الإخوان للكاتدرائية في 2013، مما أثار مشاعر الغضب ضد جماعة الإخوان.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن جماعة الإخوان كانت ترغب في أخونة الدولة وإثارة الفتنة، وظل هذا الحدث عالقا في أذهان الناس لفترة طويلة من الوقت.

حكم الجماعة الإرهابية

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن البعض يتجاهل كيف أنقذ الرئيس عبد الفتاح السيسي الدولة المصرية من الانهيار، خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية.