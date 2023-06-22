مصطفى بكري: الشعب المصري يتمسك بهذا الوطن ويصر على حمايته.. فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن "الحوار الوطني سيشارك فيه كل القوى الوطنية ماعدا جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أن جيش مصر وشرطتها حموا البلد دي من الإرهاب، واللي بيحاول يوقع البد دي مش هيعرف".

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن اى مستعمر كان ييجي مصر كان بيخرج والثقافة المصرية تسيطر على عقله، وهي العقيدة المعروفة للشعب المصري".

رغم كل الظروف والتحديات

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الشعب المصري يتسمكك بهذا الوطن ويصر على حماية هذا الوطن رغم كل الظروف والتحديات".