مصطفى بكري: الشائعات حول تأجير قناة السويس مغرضة وكاذبة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن تقرير مجلة الأيكونيمست البريطانية لم يلتزم بالحيادية والمهنية، مشيرا إلى أن المجلة أصدرت عدة تقارير سابقة متناقضة عن الأوضاع في مصر.



وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، إن الشائعات حول تأجير قناة السويس مغرضة وكاذبة، خاصة أن قناة السويس تحقق أرباحا 9 مليارات دولار.

أفتقد لأبسط قواعد المهنية

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن مشروعات العاصمة الإدارية لم تمول من ميزانية الدولة، مؤكدا ان تقرير الإيكونميست أفتقد لأبسط قواعد المهنية.

