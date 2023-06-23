"هما اللي كلموني"..هبة طوجي تفجر مفاجأة بشأن مشاركتها في برنامج "ذا فويس"

كشفت الفنانة هبة طوجي، عن مفاجأة مدوية بشأن مشاركتها في مسابقة "ذا فويس" بفرنسا عام 2015 على الرغم من أنها كانت معروفة بشكل كبير، وغنت في العديد من الدول العربية المختلفة، وحققت العديد من النجاحات المختلفة في ذلك التوقيت.

وقالت "هبة طوجي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن المنظمين في برنامج "ذا فويس" هم من تواصلوا معها وعرضوا عليها المشاركة في البرنامج، موضحة أنها رفضت في البداية المشاركة، ولكن كانوا مصممين على تواجدها، وطلبوا منها التفكير مجددا في الأمر، ومنها إبلاغهم بالقرار النهائي.

وتابعت أنها بعد التفكير بتمعن في الموضوع، وافقت على الانضمام للبرنامج، لفتح أفاق جديدة لها، ولتعرف جمهور جديد عليها في دول غربية أخرى، مضيفة: "بعض الناس شايفة البرنامج للهواة، ولكنه برنامج للأصوات وليس للهواة فقط".

وأردفت أنها رأت مسابقة "ذا فويس" هي خطوة لانتقالها للعالمية بشكل أكبر خلال مسيرتها الفنية، مشيرة إلى أنها وصلت إلى الأدوار النهائية في المسابقة، والإعلام الفرنسي سلط الضوء بشكل كبير عليها.

