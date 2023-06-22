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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هبة طوجي: حفلتي في الأوبرا جاءت بعد 3 شهور فقط من ولادتي

الفنانة هبة طوجي
الفنانة هبة طوجي

قالت الفنانة هبة طوجي، إن حفلتها في دار الأوبرا كانت مميزة جدا، وتفاعلها مع الجمهور المصري كان مميز بالنسبة لها، إذ أن الجمهور المصري من الجماهير التي تستطيع أن تعبر عن فرحتها وسعادتها، وتفاعل الجمهور مع الفنان على المسرح يجعله يخرج أقصى ما لديه.

وأضافت "طوجي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن تأثرت كثيرا بتفاعل المصريين معها خلال حفلتها في دار الأوبرا، وهو ما جعلها تقدم كل ما لديها خلال حفلتها، "كنت مشتاقة كتير للجمهور المصري، ولمصر تحديدا، خاصة أني بقالي فترة بعيدة عن الحفلات، خاصة بعد ما بقيت أم".

وأردفت أنها أنجبت طفلة منذ 3 أشهر تقريبا، سمتها "ريتا"، لافتة إلى أن هذه هي المولودة الثانية في حياتها.

هبة طوجي الأوبرا المسرح منى الشاذلى معكم

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