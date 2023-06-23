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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الدنيا ايه .. أغنية ويجز الجديدة تتصدر تريند يوتيوب قبل حفل الليلة

ويجز
ويجز

تصدر ويجز قائمة تريند يوتيوب خلال ساعات من طرح أغنيته الجديدة “الدنيا ايه”، التي نشرها قبل ساعات من حفله الغنائي الأول في مصر منذ فترة الليلة. 

أغنية “الدنيا ايه” حققت أكثر من ربع مليون مشاهدة خلال ساعات من طرحها عبر يوتيوب، وهي من كلماته، وتوزيع دراجانوف.

تفاصيل حفل ويجز

ويستعد نجم الراب ويجز، لـ حفلة غنائية جديدة في ZED East في منطقة التجمع الخامس، يوم الجمعة 23 يونيو 2023، وفى أولى مفاجأت الحفل التى كشفتها الشركة المنظمة مشاركة فريق ديسكو مصر والمطربة دينا وائل فى الحفل وهو الحدث الذي سيجمع محبي الموسيقى من كل مكان في ليلة لا تُنسى.

ويجز، المعروف بأسلوبه القوي وكلماته الرائعة، قد وضع نفسه كـأيقونة بارزة في ساحة الراب المصري. مع أغانيه التي تتصدر قوائم النجاحات ومع جمهور مخلص، حققت عروضه الحية إشادة واسعة وإثارة ونجاح غير مسبوق.

طرحت الشركة المنظمة لحفل مؤدي الراب ويجز التذاكر عبر أحد المواقع الإلكترونية المتخصصة فى بيع التذاكر الأونلاين.

التذاكر تم طرحها بثلاث فئات مختلفة الأولى منها بسعر 1000 جنيه أما الثانية بـ750 جنيه والثالثة بسعر 500 جنيه.

وقال ويجز في فيديو له عبر ستوري انستجرام، إنه سيؤدي أغنيته الجديد “الدنيا ايه” لأول مرة على المسرح في حفل الليلة، ما شجع جمهوره على الاستماع لها لغنائها برفقته كعادة حفلاته التي تتميز بالإقبال الكبير. 

ويجز أغنية ويجز الجديدة التجمع الخامس انستجرام حفل ويجز

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