البورصة تربح 1.7 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 1.7 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 1.164 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.1%.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 17712.93 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 3516.32 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 5219.64 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 21459.43 نقطة.. زاد مؤشر تميز بنسبة 8.13% ليغلق عند مستوى 5377.94 نقطة.