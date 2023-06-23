الترطيب والتقشير أبرزها.. تعلمي الاهتمام بالشفاه في 4 خطوات

يعتبر الاهتمام بالشفاه أمر مهم للغاية لا يقل عن إهتمامنا ببشرتنا، فالشفاه قد تحتاج من وقت لآخر إلى الترطيب والتقشير، وفيما يلي سنوضح طرق بسيطة للإهتمام بالشفاه.

طرق الإهتمام بصحة الشفاه

وهناك العديد من النصائح الهامة التي قد تساعدك في الحفاظ على صحة الشفاه، وتشمل :

_ الترطيب :

وللحفاظ على صحة الشفاه، من الضروري ترطيبها بشرب كثير من الماء طوال اليوم، الشفاه الرطبة أقل عرضة للجفاف والتشقق.

_ التقشير :

يمكن للتقشير المنتظم باستخدام مقشر للشفاه، أو بفرك القليل من السكر مع العسل الابيض بفرشاة أسنان ناعمة أن تساعدك على إزالة خلايا الجلد الميتة، وتعزيز مظهرها.

طرق الإهتمام بصحة الشفاه

_ التحضير والتجهيز :

قبل وضع أحمر الشفاه، من الضروري ترطيب الشفاه باستخدام مرطب، أو بلسم للشفاه لإنشاء قاعدة ناعمة، تساعد هذه الخطوة في تقليل الجفاف المحتمل، وتساعد في تطبيق الألوان بشكل متساوٍ.



_ منتجات عالية الجودة :

ويجب استخدام إختيار أحمر الشفاه عالي الجودة من العلامات التجارية ذات السمعة الطيبة، ويضمن أنك تستخدمين منتجات مصنوعة من مكونات صديقة للبشرة.