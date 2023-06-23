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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤشر الأسهم المتوسطة بالبورصة يربح 1.4% الأسبوع الماضي

البورصة المصرية
البورصة المصرية

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.94% حلال الأسبوع الماضي ليغلق عند مستوى 17712.93 نقطة.

ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 3516.32 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 5219.64 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 21459.43 نقطة.. زاد مؤشر تميز بنسبة 8.13% ليغلق عند مستوى 5377.94 نقطة.

 20.4 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة الأسبوع الماضي

 

تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 20.4 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 5.736 مليار ورقة منفذة على 399 ألف عملية.

 

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 22.4 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 5.170 مليار ورقة منفذة على 402 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

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