120 دقيقة و15 سيارة إطفاء لمكافحة حريق التهم مصنعًا في أكتوبر

120 دقيقة كافحت خلالها قوات الحماية المدنية بالجيزة مستعينة بـ15 سيارة إطفاء حريقا هائلا التهم مصنع مخللات بمدينة سفنكس الجديدة شمال قطاع أكتوبر، مساء أمس الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من مصنع بالطريق الصحراوي.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ15 سيارة إطفاء وخزان مياه استراتيجي بالتنسيق مع نائبه لقطاع إطفاء أكتوبر.

تبين بالفحص اندلاع داخل حريق مصنع للصناعات الغذائية لإنتاج المخللات بالكيلو 50 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي اتجاه الإسكندرية.

الحريق على مساحة ألف متر إثر اشتعال براميل بلاستيك، وجابه رجال الدفاع المدني مصدر النيران حتى تم اخمادها تماما ولم يسفر الحريق عن اية إصابات وتم إجراء عمليات التبريد لمنع تجددها.