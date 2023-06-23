عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: زراعة النباتات العطرية من أهم مشروعات ريادة الأعمال الناجحة والقابلة للتصدير

النائب صقر عبد الفتاح
النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب

قال النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن الفترة الراهنة تتطلب العمل علي زيادة الصادرات المصرية في ظل أوجه الدعم المختلفة التي توجهها الدولة للمُنتجين والصناع وأصحاب المشروعات باختلاف أحجامها.

مشروعات زراعية ناجحة 

 

أضاف “ عبد الفتاح” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن هناك الكثير من المشروعات المتوسطة والصغيرة في مجال الزراعة، تصنف ناجحة وأعلي طلبا بالأسواق المحلية والدولية، وأبرزها زراعة المحاصيل البستانية كالفاكهة والخضر، وأيضا النباتات العطرية التي تعد واحدة من أهم الزراعات التي كانت توجد في منطقة الدلتا.

أستطرد النائب: فمشروع إنتاج النباتات العطرية يعد من أهم المشروعات التي يمكن أن يتجه لها الشباب، خاصة مع توفير الدولة مساحات واسعة لزراعتها، فهى من المحاصيل القابلة للتصدير أيضا.

و لفت وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلي أن فكرة قيام الدولة بإقامة مصانع قريبة من مناطق الزراعة والإنتاج، ستساهم في زيادة حركة التصدير نتيجة تقليل مسافة نقل المنتجات والسلع، فضلا عن توفيرها المزيد من فرص العمل لأهالي وأبناء المدينة أو القرية المقام بها المصنع.

وأختتم البرلمانى حديثه، بالإشارة إلي تركيز الحكومة بسرعة إنهاء إجراءات تراخيص هذه المشروعات وإيجاد نوع من التيسير أمام رواد الأعمال الشباب حيث يعد ذلك حافزا تشجيعيا.

تعرف على فعاليات ملتقى رواد الأعمال بمسابقة عين شمس تبتكر 

فعاليات ملتقى رواد الأعمال بمسابقة عين شمس تبتكر 2023.. تفاصيل

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمتابعة عدد من ملفات عمل الجهاز.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بتجديد الإشارة إلى دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في تحقيق أهداف الدولة التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال ما يوفره من حزمة متكاملة للخدمات المالية وغير المالية، لأصحاب تلك المشروعات، التي تستهدف الدولة إعطاءها المزيد من الدعم والاهتمام، وذلك بالنظر لما توفره من فرص عمل، وما تتيحه من إمكانية لزيادة حجم الصادرات المصرية.

وخلال اللقاء، استعرض باسل رحمي، تقريراً حول أداء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة الماضية، وأهم المؤشرات التي عكست حجم ما تم تقديمه من خدمات مالية وغير مالية للفئات والعملاء المستهدفين من خلال عمل الجهاز، لافتا في هذا الصدد إلى أن اجمالي ما تم تقديمه من تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من يناير إلى ابريل من العام الجاري وصل إلى 1.2 مليار جنيه، مولت أكثر من 41 ألف مشروع، ووفرت نحو 70 ألف فرصة عمل، هذا بجانب ما تمت إتاحته من منح لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بنحو 70 مليون جنيه، وفرت أكثر من 163 ألف يومية عمل.

المشروعات المشروعات المتوسطة مجلس الوزراء جهاز تنمية المشروعات رواد الأعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القصة الكاملة لحادث الفنانة ياسمين أيمن| عربيتها اتعجنت وهذا ما حدث لها

نهائيًا .. الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى سموحة

خمس دقايق وهنخلّص| شهادة صادمة من زوج الطالبة المخطوفة في علاقة آثمة

بصورة مثيرة | حسين الشحات يوجّه رسالة لجمهوره بشأن التجديد للأهلي

حقيقة وفاة فنانة شابة في حادث سير مروع بالتجمّع

تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي

بسبب عرض خليجي مغرٍ | الأهلي يوافق على رحيل جوكر الفريق

تدخل عاجل من الجيش السعودي لتأمين الحجاج

موضوعات متعلقة

المجلس التصديري للصناعات الهندسية: 20% زيادة في صادرات القطاع خلال مايو 2023

وزير الصناعة: صادرات قطاع مواد البناء بلغت 6 مليارات و993 مليون دولار خلال عام 2022

ترشيحاتنا

السعودية توزع أكثر من 2 مليون عبوة مياه زمزم في موسم الحج

تاريخية| إشادة برلمانية بكلمة الرئيس في «قمة باريس»: اتسمت بالشفافية.. وعكست أهمية دور مصر لدعم المبادرات الدولية

ربنا يهدينا جميعا.. ياسمين عز تظهر بالحجاب لأول مرة

أوباما يعود إلى الساحة بتصريحات صادمة.. والكرملين الروسي يرد

كأس مصر.. عمرو جمال يحرز هدف فاركو الأول بمرمى الزمالك

شديد الحرارة .. الأرصاد توضح حالة الطقس بالمحافظات غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام مبادرة أطفالنا ولقاء عن التراث الشعبي بفعاليات قصور الثقافة بالفيوم| صور

سفرة عيد الأضحى.. طريقة عمل الممبار

برقم صادم.. سعر فستان درة الأحمر القصير يثير الجدل

تحسين وظيفة الدماغ.. ماذا يحدث للجسم عند تناول المانجو؟

فيديو

عمره أكثر من 65 مليون سنة.. اكتشاف بقايا زاحف بحري بالوادي الجديد

اعتزل الغناء منذ شهور .. فنان شهير يطلب المساعدة للبحث عن عمل/ فيديو جراف

ماذا حدث لضحايا الغواصة تايتن قبل وفاتهم بساعات؟.. تفاصيل صعبة

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي ؟ مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ