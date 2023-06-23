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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد شائعات الطلاق .. صور أثارت الجدل لـ بسنت شوقي ومحمد فراج

محمد فراج وزوجته
محمد فراج وزوجته بسنت شوقي

تصدرت الفنانة بسنت شوقى تريند جوجل بعد شائعة طلاقها من الفنان محمد فراج.
 

تتميز بسنت شوقى، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

 وتعتمد بسنت شوقى في أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

 ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

علم صدى البلد أن الأخبار التي أشيعت خلال الفترة الماضية عن طلاق محمد فراج وبسنت شوقي أخبار غير صحيحة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعات طلاق الثنائي حيث كان انتشر خبر طلاقهما منذ عدة أشهر.

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الفنانة بسنت شوقي الفنان محمد فراج بسنت شوقى ومحمد فراج بسنت شوق بسنت شوقي محمد فراج وبسنت شوقي

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