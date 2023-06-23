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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد الباز: مصر تتعامل بهدوء في عالم لا يعرف إلا الصخب

محمد الباز
محمد الباز

قال الإعلامي محمد الباز، إن دول العالم النامي مثل مصر لم تتسبب في أزمات المناخ، ورغم ذلك تلك الدول هي الأكثر تضررا، وهذا ليس شيئًا جيدا، لأن الدول الكبرى استفادت وأقامت المشروعات والمصانع، ودول العالم النامي لم تحقق شيئًا. 


وأضاف محمد الباز، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في مؤتمر ميثاق التمويل العالمي الجديد تحدث بلسان الدول النامية، وأكد أن مصر ليست عالة على العالم، وعندما تكون في أزمة الأطراف الدولية تتدخل وتساند نظرًا لأهمية مصر، منوها بأنه لولا نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر من 2016 وحتى 2020 لما استطاعت مصر تحمل تبعات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.


ولفت محمد الباز، إلى أن الدولة المصرية تتعامل بهدوء في عالم لا يعرف سوى الصخب، ولكن مصر تحقق أكبر قدر من المكاسب دون خوض حروب وافتعال المشاكل، واستطاع السيسي إيصال رسالة مصر ودول العالم النامي إلى دول العالم المتقدم.


وأوضح، أن السيسي تحدث عن الهجرة غير الشرعية، وقال: "إن دول العالم المتقدم بها الفرص والأمل، ودول العالم النامي لا يوجد بها أمل أو فرصة، ومن الطيعي أن يحاول الإنسان أن يسافر إلى البلاد التي توجد بها الفرص، ولذلك على دول العالم المتقدم دعم الدول النامية لضمان القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية".

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