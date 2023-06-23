ناصر عبد الرحمن يكشف عن رأيه في التوأمة بين العوضي وياسمين عبدالعزيز

أثنى السيناريست ناصر عبد الرحمن على حالة التوأمة الفنية بين الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي قائلا إنهما ثنائي فني رائع ومحبوب جماهيريا وتواجدهما معا بأي عمل يكفي لنجاحه وذلك علي حد وصفه، فهو يحب ياسمين عبد العزيز كفنانة ويرى أنها مليئة بالمشاعر وحضورها علي الشاشة قوي للغاية.



وكشف ناصر عبد الرحمن خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب ببرنامجها "بالخط العريض"، المذاع علي شاشة تليفزيون "الحياة"، العديد من الأسرار والكواليس الخاصة بأهم الأعمال الفنية التي قدمها خلال مسيرته الفنية، أبرز تلك الأعمال هى “هي فوضى، حين ميسرة، كف القمر”.



وأوضح ناصر عبد الرحمن خلال اللقاء بأن مسلسل “جبل الحلال” كان في الأصل مشروع فيلم، ولكن الفنان الراحل محمود عبد العزيز هو من أصر على تحويله إلى مسلسل.



كما رد على تصريحات الناقد طارق الشناوي، التي نصح فيها الفنانة ياسمين عبد العزيز بالانفصال فنيًا عن زوجها الفنان أحمد العوضي.



ويحدث أيضًا عن مشاركة الشيخ ياسين التهامي في مسلسل “ستهم”، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وكان من بطولة النجمة روجينا وإخراج رؤوف عبد العزيز.

بالخط العريض



والجدير بالذكر أن برنامج “بالخط العريض” يعرض يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً على شبكة تلفزيون الحياة.

