ناصر عبد الرحمن : تمنيت مشاركة ياسين التهامي في كف القمر

قال السيناريست ناصر عبد الرحمن إن مسلسل "ستهم" مكتوب من رمضان قبل الماضي وعرض في رمضان 2023 بعد الانتهاء من تصويره، خاصة وأن دور ستهم كان صعبا للغاية وكان يحتاج الي ممثلة بحرفية روجينا لتجسده.

وأكد عبد الرحمن أن الفنانة روجينا توحدت مع شخصية ستهم لكي تتمكن من أدائها بهذا الشكل الرائع والمتميز.



وأشار عبد الرحمن خلال لقائه مع الإعلامية ايمان أبو طالب ببرنامجها بالخط العريض المذاع عبر شاشة تليفزيون الحياة بأن الأناشيد و الأجواء الصوفية في مسلسل ستهم جعلته مميزا ومحببا للجمهور ، حيث اثني علي أداء المنشد ياسين التهامي الذي يحبه شخصيا ويراه رجلا حقيقيا وليس مجرد صوت "حلو " فقط.

وقال عبد الرحمن إنه كان يتمني مشاركة ياسين التهامي بأناشيده من قبل في فيلم كف القمر، فهو يحب الأجواء الصوفية في أعماله ويري ان الصوفية روته فنيا وأضافت له، وعلي الكاتب أن يترك للشاعر الغنائي الخاص بالعمل مساحته وان يتشاركا سويا ليحققا الالتحام والترابط الفني بين النص والموسيقي التي تبرز النص بدورها.



وكشف ناصر عبد الرحمن خلال اللقاء العديد من الأسرار والكواليس الخاصة بأهم الأعمال الفنية التي قدمها خلال مسيرته الفنية، أبرز تلك الأعمال هم: “هي فوضى، حين ميسرة، كف القمر”.



وأوضح ناصر عبد الرحمن خلال اللقاء بأن مسلسل “جبل الحلال” كان في الأصل مشروع فيلم، ولكن الفنان الراحل محمود عبد العزيز هو من أصر على تحويله إلى مسلسل.



كما رد على تصريحات الناقد طارق الشناوي، التي نصح فيها الفنانة ياسمين عبد العزيز بالانفصال فنيًا عن زوجها الفنان أحمد العوضي.





بالخط العريض

برنامج “بالخط العريض” يعرض يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً على شبكة تلفزيون الحياة.

