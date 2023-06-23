ناصر عبدالرحمن : أول قصة قصيرة في حياتي أرسلتها لهذا الكاتب

قال السيناريست ناصر عبدالرحمن إن جدته أول من علمه الكتابة وحركت شغفه تجاهها من خلال الجوابات، وأن موضوعات التعبير الخاصة بمادة اللغة العربية بالمدرسة كانت سببا في دخوله عالم الكتابة ، و انه دخل معهد السينما بالصدفة والتحق بورشة السيناريو.

وصرح عبد الرحمن خلال لقائه بالإعلامية ايمان أبو طالب، ببرنامجها "بالخط العريض"، المذاع علي شاشة تليفزيون "الحياة"، بأنه أرسل أول قصة قصيرة كتبها في حياته إلى الكاتب الصحفي الكبير الراحل عبد الوهاب مطاوع.

مؤكدا أن الكتابة جزء من حياة الكاتب ولا تحتاج الي احترافية.

وأشار السيناريست بأن فيلم المدينة يعتبر بمثابه البوابة التي يعبر منها خلال مستقبله المهني حيث استوحي فكرة الفيلم من نقل سوق روض الفرج الي العبور.



وكشف ناصر عبد الرحمن خلال اللقاء العديد من الأسرار والكواليس الخاصة بأهم الأعمال الفنية التي قدمها خلال مسيرته الفنية، أبرز تلك الأعمال هم “هي فوضى، حين ميسرة، كف القمر”.



وأوضح ناصر عبد الرحمن خلال اللقاء بأن مسلسل “جبل الحلال” كان في الأصل مشروع فيلم، ولكن الفنان الراحل محمود عبد العزيز هو من أصر على تحويله إلى مسلسل.



كما رد على تصريحات الناقد طارق الشناوي، التي نصح فيها الفنانة ياسمين عبد العزيز بالانفصال فنيًا عن زوجها الفنان أحمد العوضي.



ويحدث أيضًا عن مشاركة الشيخ ياسين التهامي في مسلسل “ستهم”، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وكان من بطولة النجمة روجينا وإخراج رؤوف عبد العزيز.

بالخط العريض



برنامج “بالخط العريض” يعرض يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً على شبكة تلفزيون الحياة.

