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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكاتب ناصر عبد الرحمن ضيف برنامج بالخط العريض.. الجمعة

برنامج بالخط العريض
برنامج بالخط العريض

يحل الكاتب الكبير ناصر عبدالرحمن، ضيفا على الإعلامية إيمان أبوطالب، ببرنامج بالخط العريض، الجمعة المقبلة.

وخلال الحلقة، يكشف "عبدالرحمن" العديد من أسرار وكواليس أهم الأعمال التي قدمها خلال مشواره الفني، وعلى رأسها أفلام هي فوضى وحين ميسرة وكف القمر.

وأكد عبدالرحمن، أن مسلسل "جبل الحلال"، كان مشروع فيلم في الأساس، ولكن النجم محمود عبدالعزيز أصر تحويله إلى مسلسل، وكان يقرأ كل حلقة فور الانتهاء من كتابتها.

ويرد على تصريحات الناقد الفني طارق الشناوي اللي نصح ياسمين عبدالعزيز بالانفصال فنيا عن أحمد العوضي.

كما تحدث عن الحب في حياته، قائلا: "حبيت كتير واديت مشاعر كتير.. أنا حبيت لدرجة العبط"

أيضا يكشف كواليس مشاركة الشيخ  ياسين التهامي في مسلسل "ستهم".

 

 

 شاشة قناة الحياة 

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة قناة الحياة في الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساء، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.

ناصر عبدالرحمن إيمان أبوطالب برنامج بالخط العريض هي فوضى حين ميسرة

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