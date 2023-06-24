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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان عزبة السكرتير بالشرقية يستغيثون من مخلفات المواشي

صدى البلد

استغاث سكان عزبة السكرتير _ الظواهرية _ التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس" التي يقدمها موقع صدى البلد، من مخلفات المواشي وروس الحيوانات النافقة.

ويقول المواطن محمد عبد الحميد عبد الله نصار احد السكان المتضررين في رسالته : ارجوكم تسمعو صوتى لوجه الله وتغيثونا اغاثكم الله
من وضع مخلفات  المواشي وروس الحيوانات النافقه أمام منزالنا  وعمل حظائر  للمواشى والدجاج بالكتلة السكانيه بجوار المنازل ويعتبر ذلك مخالف للقانون.


وأضاف : وتوجهت لجميع من يهمه الأمر من المحليات وصحه وبيئه دون جدوى.

اناشد المسئولين بسرعه اتخاذ اللازم حيث انى والدتى ربه منزل ومسنه وتعانى من أمراض مزمنه الضغط والسكر والقلب وتعيش على التنفس الصناعي، واخى طريح فراش منذ ٢٥ عام ويعانى من قرح فراش، لذلك يرجى رفع هذه القمامه لشده تلوث المنطقه بها.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

تليفون 01124200286

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم. 

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