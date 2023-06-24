بوسي: ندمانة على العمل في شارع الهرم وكنت بضرب عشان اشتغل

أكدت المطربة بوسي، ندمها على العمل في شارع الهرم خلال فترة مبكرة في بداية حياتها الفنية، قائلة: "مقلتش شغلي في شارع الهرم تنازل لكن ندمانة على الشغل في شارع الهرم لكن هو علمني اتعامل مع الناس وخلاني عندي خبرة في التعامل".

وأقرت بوسي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنها لم تكن تحب العمل في شارع الهرم لأنها لا تشبهها، مضيفة: "بصراحة مكنتش حبه اشتغل في الأماكن دي والأماكن دي مش شبهي وشفت فيها حاجات كتير ولكن كنت عيلة صغيرة وبأكل عيش".

كنت شغالة بالإكراه

واستكملت: "كنت مش عايزة استمر وكنت مجبورة على الشغل وكنت شغالة بالإكراه واضربت عشان انزل الشغل وتعرضت للإهانة، وبحمد ربنا أن ربنا لسه مخلي فيا عقل من اللي شوفته".