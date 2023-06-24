تعرف على أهمية مجال البرمجة والطريق لربح المال في سن صغير|تفاصيل

‏قال الإعلامي أحمد فايق أن تعليم الأبناء البرمجة أمر مهم وهناك نماذج تستطيع أن تربح الأموال من هذا الأمر في سن صغير.

‏وتابع عبد الرحمن مدرب برمجة خلال لقائه في برنامج "مصر تستطيع"، تقديم الإعلامي "أحمد فايق"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه تعلم البرمجة وكان عمره 16 عام واستطاع بعد عام من تعلمه دخول سوق العمل.

مجال البرمجة

وأضاف عمر مدرب برمجة انه بدأ في تعلم البرمجة من سن 15 عام عن طريق تعليم الذات وبدأ في مجال الجرافيك ديزاينر لكنه كان يحب اكثر مجال البرمجة.

قدم أحمد فايق نصيحة مهمة لأولياء الأمور قائلا:"القادم هو البرمجة والذكاء الاصطناعي"