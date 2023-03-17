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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مايكروسوفت تعلن رسميا عن دمج ChatGPT مع Microsoft 365

Microsoft 365
Microsoft 365

أعلنت شركة  مايكروسوفت  Microsoft عملاق البرمجة الرقمية في العالم عن دمج برنامج Copilot المستند في عمله على الذكاء الاصطناعي في تطبيقات وخدمات Microsoft 365.

وفقا لتقرير موقع The Verge سيكون برنامج CoPilot هو الجيل التالي من برنامج  ChatGPT  المدمج مع حزمة برمجيات  مايكروسوفت  والهدف النهائي هو مساعدة الأشخاص في إنشاء المستندات وكتابة الملخصات ورسائل البريد الإلكتروني والعروض التقديمية.

Microsoft 365

سيكون أداة Copilot ، المدعوم من GPT-4 من شركة OpenAI ، جنبًا إلى جنب مع تطبيقات Microsoft 365 على غرار ما يقوم به Clippy ويظهر في الشريط الجانبي كروبوت محادثة يسمح لمستخدمي برمجيات أوفيس Office باستدعائه كلما أرادوا ذلك لإنشاء نصوص أو عروض تقديمية من PowerPoint أو كتابة مستندات وإنشاء محتوى من Word أو المساعدة في استخدام ميزات مثل PivotTables في برنامج Excel.

أزاح ساتيا ناديلا ، الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft ، الستار عن برنامج AI Copilot العامل بالذكاء الاصطناعي التوليدي خلال مؤتمر خاص بالذكاء الاصطناعي ومستقبله في الشركة، وذلك عقب خطوة دمج مرحك Bing بروبوت ChatGPT الجديد.

تتحرك Microsoft بسرعة نحو دمج كل برامجها ومنتجاتها مع أدوات ذكاء اصطناعي من OpenAI والتي أصبحت بشكل رسمي حاليا ضمن مجموعة Microsoft 365 الخاصة بها. يأتي إعلان Microsoft بعد أيام فقط من إعلان جوجل Google عن ميزات مماثلة نظام ذكاء اصطناعي خاص بها سيكون موجود ومدمج في  Google Workspace ، بما في ذلك إنشاء النصوص بمساعدة الذكاء الاصطناعي في Gmail و Docs والمزيد من التطبيقات.

Microsoft 365

تقول "مايكروسوفت" إنها تختبر Microsoft 365 Copilot الجديد العامل بالذكاء الاصطناعي مع 20 عميلًا في الوقت الحالي وستقوم بالتوسع التدريجي في إتاحته خلال  الأشهر القليلة المقبلة، وأعلنت من خلال منشور كتب على المدونة الخاصة بها "سوف نشارك المزيد حول الأسعار والتفاصيل في الأشهر القادمة".

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تخطط Microsoft في حال نجاح المرحلة الأولى من دمج الذكاء الاصطناعي مع منتجاتها أن تخطو نحو المرحلة التالية وهي لإطلاق ميزة Business Chat الأكثر احترافية التي تعمل عبر جميع بيانات وتطبيقات Microsoft 365. في نسخة البيزنس الاحترافية سوف يستخدم الذكاء الاصطناعي Microsoft Graph لتجميع البيانات المختلفة والعروض التقديمية ورسائل البريد الإلكتروني والملاحظات وجهات الاتصال في واجهة دردشة واحدة في Microsoft Teams مع إمكانية إنشاء ملخصات ونظرات عامة على الخطط والمزيد من الأشياء الاحترافية التي تساعد في تعزيز الإنتاجية وزيادة سرعة العمل.

مايكروسوفت Microsoft 365 ChatGPT CoPilot الذكاء الاصطناعي PowerPoint Excel AI Copilot

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