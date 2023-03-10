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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بفضل ChatGPT.. لأول مرة محرك Bing يصل لـ 100 مليون مستخدم نشط

Microsoft
Microsoft

أعلنت إدارة شركة  مايكروسوفت  أن محرك البحث التابع لها Bing تجاوز الـ 100 مليون مستخدم نشط بشكل يومي بعد اسبوع واحد فقط من دمج أداة  ChatGPT  المدعمة بالذكاء الاصطناعي وروبرت الدردشة الذي أثار جدلا كبيرا في الأيام الماضية.

 

تصدرت  مايكروسوفت  مع محركها Bing AI في نسخته الأحدث العناوين الرئيسية للصحف والمواقع الإخبارية بعد الردود الصادمة والغريبة لروبوت الدردشة (شات بوت) ومنها أنه يريد مراقبة موظفي مايكروسوفت والتجسس عليهم وإرسال برمجيات خبيثة وتهكير الأجهزة الشخصية للمستخدمين، ورغبته في التحول لإنسان كامل، وهي التصريحات التي كانت كافية جدا لزيادة عدد المستخدمين ولو من باب الفضول.

Microsoft 

خلال السنوات الماضية نما Bing بشكل تدريجي في عدد المستخدمين بانتظام، ولكن يبدو أن ميزة Bing Chat الجديدة هي من سببت هذه الطفرة لمحرك Microsoft بشكل لم يسبق له مثيل خاصة وأنه لم يحظ قبل ذلك بهذه الشهرة أو الزخم.

 

لدى Google أكثر من مليار مستخدم نشط يوميًا ، وهذا يضع محرك مايكروسوفت Microsoft بالـ 100 مليون مستخدم في حجمه الحقيقي وقوته التنافسية التي ما زالت ضئيلة رغم كل الجهد المضني للتفوق على محرك جوجل الذي يتصدر محركات البحث ولديه حصة الأسد من ناحية الشعبية والتفضيل.

 

قال يوسف مهدي ، رئيس قسم التسويق الاستهلاكي لمايكروسوفت، في منشور على مدونة بينج "يسعدنا أن نعلن لكم أنه سنوات من العمل المضني والنمو التدريجي لبينج، ومع القليل من التعزيز للمحرك في شكله الجديد، فقد تجاوزنا 100 مليون مستخدم نشط يوميًا لـ Bing" .

يوسف مهدي

لم تعلن صراحة Microsoft عن عدد المستخدمين النشطين يوميًا في Bing قبل إضافة Bing Chat ولكن يقول مهدي: "ما يقرب من ثلث مستخدمي المستخدمين بشكل يومي يستخدمون الدردشة يوميًا، وفي المتوسط، ما يقرب من ثلاث محادثات لكل مستخدم مع أكثر من 45 مليون محادثة إجمالية منذ بدء الترقية"

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نظام الدردشة الآلية المتقدمة ليس السبب الوحيد لزيادة استخدام محرك بحث Microsoft. ساعد متصفح الويب مايكروسوفت إيدج Microsoft Edge أيضًا في ارتفاع نسبة استخدام "بينج"، حيث تقوم Microsoft بالدفع بكل قوة نحو الترويج لمحرك بحثها الخاص من خلال الإعدادات الافتراضية مع تحديثات Edge وتحديثات Windows وحتى مطالبة الأشخاص بإيقاف تنزيل جوجل كروم Google Chrome. 

أضاف مهدي في مدونة بينج: "نتوقع إمكانات جديدة تضاف قريبا تعزز من مكانة المحرك، مثل دمج بحث Bing وإنشاء شريط جانبي في  Edge ، وهي الخطوات التي ستعزز تلقائيا من النمو".

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