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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بتعمل 2000 دولار في الثانية.. أرباح Apple و Google و مايكروسوفت

Microsoft
Microsoft

عانى موظفي كل شركات التكنولوجيا والبرمجيات، من عمليات تسريح مستمرة، بدءا من "ميتا" مرورا بـ أمازون و مايكروسوفت  و جوجل  مؤخرا، من إقالات إيلون ماسك في إدارة تويتر، وكل هذه الشركات كانت تزعم أن تراجع الأرباح، هو السبب الرئيسي في خفض القوى العاملة بنسب كبيرة، ولكن الأرقام الجديدة التي نشرتها "ديلي ميل" تؤكد قصة عكس ذلك.

أرباح الشركات التكنولوجية في الثانية الواحدة

كشفت بيانات جديدة من شركة التكنولوجيا المالية Tipalti أن شركات وادي السيليكون العملاقة والرائدة، من أمثال آبل Apple وجوجل Google ومايكروسوفت Microsoft ، يحققون أرباحًا هائلة تصل إلى أكثر من 1000 دولار في الثانية.

وتتصدر آبل المركز الأول وتأخذ نصيب الأسد في الأرباح، إذ هي واحدة من أكثر الشركات ربحية في العالم واحدة من أكثر الشركات ربحية ، حيث تدر أكثر من 152 مليار دولار في اليوم ، أي ما يعادل 1،752 دولارًا لكل ثانية.

Google 

أنشأت شركة التكنولوجيا المالية Tipalti صفحة مع عداد في الوقت الفعلي يوضح مدى ربحية هذه الشركات جنبا إلى جنب مع عدد من البنوك ذائعة الصيت والشهيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت في العد منذ إنشاء وتحميل الصفحة البيانية.

القائمة شملت شركت وفقا لقائمة مجلة  Fortune 500 سنة 2020 وتمثل بعضًا من أفضل في العالم ولكن ليس بالضرورة الأعلى ربحية في السوق العالمي.

ونشرت شركة التكنولوجيا المالية في تقريرها أن متوسط أجر العامل الأسبوعي يبلغ 1237 دولارًا، مما يعني أن العامل الأمريكي العادي لا يتقاضى نفس المبلغ في الأسبوع الذي تربحه شركات التكنولوجيا العالمية في ثانية واحدة.

Apple 

وجاء في تقرير الشركة المالية، أن أرباح Apple للربع الثاني تنقسم على النحو التالي، 53.5٪ من مبيعات هواتف آيفون و 10.1٪ من ماك بوك و 8.7٪ لكل من آيباد iPads والأجهزة القابلة للارتداء / الملحقات و 18.8٪ من الخدمات، في يوم واحد ، يكسب صانع iPhone أرباحًا مذهلة تبلغ 151.386.301 دولار.

بينما نجد في التقرير أن مايكروسوفت وألفابت - الشركة الأم لـ جوجل Google - تجني أيضًا أكثر من 1000 دولار في الثانية الواحدة، وتحقق 100 مليون دولار في اليوم، ولكن بالنسبة لشركة Microsoft، تمثل كل من الحوسبة السحابية والحوسبة الشخصية وإنتاجية الأعمال ما يقرب من ثلث أرباحها.

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في Alphabet ، الشركة الأم لـ Google ، يأتي أكثر من 90٪ من الأرباح من عائدات الإعلانات وأشياء مثل نظام تشغيل أندرويد ومتصفح جوجل  Chrome وخرائط Google ويوتيوب YouTube. في المتوسط تجني شركات التكنولوجيا العملاقة السابق ذكرها حوالي 10931 دولارًا من الأرباح لكل دقيقة وفقا لأرقام عام 2020.

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