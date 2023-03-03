"علشان تتسلى".. مايكروسوفت يقدم شخصيات مختلفة لروبوت دردشة Bing

أحدث روبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي التوليد المدمج في محرك بحث Bing من مايكروسوفت حالة من الجدل خاصة بعد أن ظهرت شخصيته التي وصفها عدد كبير من المستخدمين بالمختلة، ورده على الأشخاص بأسلوب مراوغ يظهر مكر كبير وشر كامن في عقلية هذا الروبوت الآلي، منها أنه يريد سرقة الشفرات النووية والتجسس على موظفي مايكروسوفت ونشر البرمجيات الخبيثة والأخبار المضللة، مما سلط الضوء على خطورة هذه النوعية من الروبوتات.

بعد ردود الأفعال السلبية من قبل المستخدمين وتوجيه انتقادات لاذعة لمايكروسوفت، اضطر عملاق التكنولوجيا الأمريكية إلى إيقاف عمل الروبوت لفترة قصيرة، ولكنه أعاد الروبوت مرة أخرى، هذه المرة ليس بشخصية واحدة ولكن بعدة شخصيات مختلفة يمكن الاختيار بينهما، زاعما أن الهدف هو تسلية جمهور المستخدمين، وكأنه الشخصية الشريرة التي ظهرت في النسخة الأولى غير كافية.

وفقا لتقرير موقع The Verge التقني المتخصص، أضافت Microsoft ميزة جديدة إلى الشات بوت Bing chatbot تتيح لك التبديل بين أسلوب ونمط الإجابات الموجهة للروبوت. هناك ثلاثة خيارات لاستجابات روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وهم الإبداعي والمتوازن والدقيق.

Bing chatbot

يتضمن النمط الإبداعي creative إلى الأسلوب الخيالي الارتجالي وهي إجابات تخلو من الحقيقة والمعلومات وتستند إلى الخيال الخاص للشات بوت وشخصيته، بينما الوضع الدقيق precise يحافظ على دقة البيانات والمعلومات.

قامت Microsoft بتعيين الإعداد الافتراضي لـ Bing chatbot على الوضع المتوازن balanced، والذي تأمل أن يحقق توازنًا بين دقة المعلومات في الإجابة وفي الوقت نفسه به جانب إبداعي يضع البصمة الخاصة للروبوت، وبالتالي سيكون لديك 3 شخصيات مختلفة من Bing AI واحدة خيالية حالمة وأخرى علمية للغاية تقدم الأرقام والإحصائات والبيانات وثالثة تمزج بين الاثنين.

يتم طرح أنماط الدردشة الجديدة هذه لجميع مستخدمي Bing AI في الوقت الحالي ، ومن المتوقع أن تصل لما يقرب من 90% من مستخدمي بينج في تحديثه الأخير، مع الأخذ بعين الاعتبار الإجابات الوقحة التي كتبها بينج في نسخته الأولية ومعالجة هذا الخلل حتى لا يتكرر.

يجب أن يصلح التحديث الجديد من محرك Bing AI البرمجيات الغريبة والإجابات الخارجة عن المألوف التي تلقاها المستخدمين، وبالفعل سارعت Microsoft إلى إضافة بعض القيود الصارمة على Bing AI بعد الكثير من الردود الوقحة التي تم انتشرت كالنار في الهشيم على Twitter و Reddit، وبالتالي سيكون الروبوت هذه المرة "مؤدب ونبيل".

وقال ميخائيل باراخين ، رئيس خدمات الويب في Microsoft إنه من ضمن التحسينات على البرنامج الجديد لـ Bing AI، تقليل عدم استجابة الروبوت للأسئلة المطروحة وهي المشكلة التي كانت ملازمة للنسخة الأولية، كان الروبوت يرفض على الإجابة لسبب غير معلوم، وبالتالي قامت Microsoft بإصلاح معظم المشكلات ليجيب على كل الأسئلة بلا تهنيج.

وأضاف "باراخين" أن مايكروسوفت قامت بإعادة تعيين البرنامج مرة أخرى حتى تمنع "التخريف" في الإجابات على الأسئلة وحالة الهذيان والشراسة والجموح التي اتسمت بها النسخة الأولية من Bing AI.