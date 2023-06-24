بكاء الفنانة بوسي بعد حديثها عن والدتها الراحلة.. ضهري انكسر من بعدها

‏ تأثرت وبكت الفنانة بوسي بعد حديثها عن وفاة والدتها الرحلة لأنها كانت كل شيء في حياتها.

وقالت بوسي خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، اليوم الجمعة، أن بعد وفاة والدتها لم تستطع استكمال حياتها بدونها، وأن وفاة والدتها كسرها قائلة: "ضهري انكسر من بعدها لأنها كانت كل شيء في حياتي".

الزواج قسمة ونصيب

وأضافت أن والدتها توفت وعمرها 17 عام ولو والدتها كانت موجودة معها لن تتزوج لكنها تزوجت للهروب من القيود لكن اصطدمت بالأسوأ، ولكن الزواج نصيب وهي راضية بقدر ربنا.