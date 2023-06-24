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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير "الشرقية للسكر": لدينا 700 عامل بالمصنع ونمتلك أحدث المعدات.. فيديو

وائل عزمي، مدير مصنع
وائل عزمي، مدير مصنع الشرقية للسكر

قال وائل عزمي، مدير مصنع الشرقية للسكر، إن عدد العاملين في المصنع يصل لـ 700 عامل بشكل مباشر، فضلا عن العمالة غير المباشرة والتي تصل لـ 700 فرد أيضا أو يزيد عن ذلك، لافتا إلى أن المصنع يعمل على مدار العام.  

وأضاف "عزمي"، خلال تصريحات مع الإعلامي جابر القرموطي، في حلقة خاصة لبرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، من داخل مدينة الصالحية الجديدة، أن الرئيس السيسي زار المصنع في عيد العمال، وكانت هي المرة الأولى للرئيس السيسي أن يحتفل بعيد العمال في أحد شركات القطاع الخاص أو مصانع القطاع الخاص، وكان بها تحفيز كبير للعمال وللقطاع الخاص ككل، "كنا كلنا سعداء بهذه الزيارة، ومتابعته الكبيرة للمنتج وللمصنع".

وتابع مدير المصنع، أن المصنع الشرقية للسكر يمتلك أحدث المعدات الموجودة في شركات السكر، إذ تم التعاقد مع شركات من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا، والطاقة الخاصة بالمصنع يتم توليدها ذاتيا، وكذلك الأمر فيما يتعلق بضخ الغاز.

الشرقية للسكر أحدث المعدات وائل عزمي جابر القرموطي مانشيت الرئيس السيسي مصانع القطاع الخاص

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