عظمة على عظمة.. جابر القرموطي يشيد بالمشروعات المقامة في مدينة الصالحية الجديدة|فيديو

قال الإعلامي جابر القرموطي، إن رحلته في مدينة الصالحية الجديدة، جعلته يرى أن هناك قصور في التغطية الإعلامية للعديد من المشاريع المميزة في مصر، إذ أن مصر تمتلك العديد من المشاريع التي يجب تسليط الضوء عليها، مستشهدًا بتصريحات الرئيس السيسي أن هناك مشاريع تحتاج لتسليط الضوء عليها بشكل أكبر.

وأضاف "جابر القرموطي"، خلال تقديمه برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن مصر تصنع أتوبيسات ترددية، وأتوبيسات ذات طابقين يتم تصنيعها وتصديرها إلى إنجلترا، ولأفريقيا وللعديد من الدول المختلفة.

وتابع جابر القرموطي، أنه زار خلال تواجده في مدينة الصالحية الجديدة، مدرسة "MCV" وهي أحد المدارس التكنولوجيا التي يتم الالتحاق بها بعد الحصول على الشهادة الإعدادية، وهي مدرسة بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وتابع: "أنا مكنتش متوقع العظمة دي، إيه العظمة دي، عظمة على عظمة بجد يا حكومة وللقطاع الخاص، على التألق والتصنيع المميز للأتوبيسات اللي بنشوفها".