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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 في حادث بجنوب سيناء

صورة ارشيفية لحادث
صورة ارشيفية لحادث بطور سيناء

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 أخرين في حادث على طريق " طور سيناء - شرم الشيخ " .
تلقي اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الدولي  على بعد 30 كيلو من مدينة طور سيناء، اتجاه مدينة شرم الشيخ، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص بينهما طفلين وسيدة، وإصابة 5 أخرين ، جارى التعرف على هوية المتوفيين والمصابين.
 

تم الدفع 7 سيارات إسعاف لموقع الحادث، ونقلت الجثث إلى ثلاجة مستشفى الطور العام، والمصابين  إلي مستشفي الزهراء بطور سيناء ، و أخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث

حادث بطور سيناء

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مصرع ثلاثة أشخاص انقلاب سيارة طريق طور سيناء

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