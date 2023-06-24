مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 في حادث بجنوب سيناء

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 أخرين في حادث على طريق " طور سيناء - شرم الشيخ " .

تلقي اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الدولي على بعد 30 كيلو من مدينة طور سيناء، اتجاه مدينة شرم الشيخ، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص بينهما طفلين وسيدة، وإصابة 5 أخرين ، جارى التعرف على هوية المتوفيين والمصابين.



تم الدفع 7 سيارات إسعاف لموقع الحادث، ونقلت الجثث إلى ثلاجة مستشفى الطور العام، والمصابين إلي مستشفي الزهراء بطور سيناء ، و أخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث

حادث بطور سيناء