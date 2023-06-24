عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العالم يحبس أنفاسه بعد حدوث عملية الانبجار للغواصة " تايتن"

صورللخمسة ضحايا ركاب
صورللخمسة ضحايا ركاب غواصة تيتان

كشفت فضائية العربية في تقرير لها عن تفاصيل ما حدث للغواصة المنكوبة تايتن، بما يسمى ب" الانبجار".

وتوقع التقرير بحسب ما أفادت قناة العربية أن جميع ركاب الغواصة " تايتن" قد يكونوا لاقوا حتفهم نتيجة عملية الانبجار، قبل أن تصلهم فرق الإنقاذ في أعماق المحيط الأطلسي.

 

بعد انفجارها في قاع المحيط| «تيتان» المفقودة تتحول إلى لغز.. فرق بحث تكشف مصير الطاقم واللحظات الأخيرة.. حكاية الناجي الوحيد من الحادث المأساوي.. وقصة غرق زوجين في «تيتانيك» وعلاقتهما بالغواصة
الغواصة المنكوبة تايتن

ماهو الانبجار والانفجار

وأفاد التقرير، بأن الانبجار  هو عكس الانفجار الذي يمزق الجسم المادي حين يحدث ويطلقه مبعثرا من الداخل إلى الخارج أو من أسفل إلى أعلى، أما في حالة الانبجار فيحدث العكس تماما فإن الجسم المادي ينهار على نفسه بقوة الضغط عليه من الخارج وقد يحدث أو حدث بالفعل للركاب الخمسة داخل الغواصة تايتن التي أنقطع الاتصال بها ونفد الأكسجين داخلها وربما الطعام  أيضا.


وأضاف التقرير، أن ذلك حدث عندما كانت في رحلة لاكتشاف حطام سفينة " تايتانك" عند عمق ٣٨٠٠ متر تحت مياة الأطلسي.

أفاد تقرير العربية، أن الغطاس الأميركي مايكل هاريس الذي يعتبر خبيرا بالغطس المتنوع وبحطام التايتانك، لكثرة ما قام بزيارته، فقد عبر عن تشاؤمه بقدرة البحرية الأميركية على إنقاذ الغواصة وركابها.

قال" هاريس" لشبكة fox news إن اسوء ما قد حدث لهيكلها هو أنها " أنبجرت" على عمق ٣٢٠٠ متر.

وكشف البريطاني كر يس بروان قبل يومين أن انسحابه من هذه الرحلة كانت بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، فعملية صناعة الغواصة تمت بسرعة كبيرة وهذا يعني أستهتارا كبيرا بالسلامة على حد وصفه، وقال لصحيفة " ذا صن" إنه أكتشف أستخدام دعامات قديمة لخزانات الماء المسؤولة عن توازن الغواصة لذا قرر النجاة بحياته وعدم خوض المغامرة التي لطالما حلم بها.

الانبجار ركاب الغواصة هايتن المحيط الأطلسي فرق الإنقاذ الانفجار الغطاس الأميركي مايكل هاريس البريطاني كريس بروان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انقلبت على بوتين .. هل تكتب فاجنر نهاية روسيا ؟

6225 شركة.. استثمارات سعودية جديدة في مصر بـ 30 مليار دولار

قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور في قضايا سب وقذف الخطيب

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

صاحبة العربية البورش .. من هي ياسمين أيمن الحقيقية المتوفاة في حادثة التجمع ؟

مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة الفنانة ياسمين أيمن في حادث بالتجمع الأول

مش متزوجة.. تفاصيل جديدة عن أزمة صاحبة الفستان الأزرق.. وهوية ناشر الفيديو

بعد تمرد فاجنر.. 4 مناطق أوكرانية تعلن تأييدها لـ بوتين

ترشيحاتنا

أرنا يارب عجائب قدرتك .. والد حسام حبيب يهاجم ابنه بكلمات صادمة

بلينكن يناقش الوضع في روسيا مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي

آخرها مصر.. تعرف على تاريخ صناعة كسوة الكعبة؟

سويلم : تحديث الخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية

قرار عاجل لـ بوتين بشأن من يخالف الأحكام العرفية بـ روسيا

عشرات المستوطنين يحرقون سيارات ومنازل الفلسطينيين شمال رام الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات لو ظهرت عندك تكون إشارة للإصابة بمرض الكلى

ماذا يحدث عند وضع زيت جوز الهند على الرموش؟.. نتائج مبهرة

علامات تدل على الإصابة بجلطة اليد

صانع المعجزات.. شاب مصري يفاجئ جوارديولا داخل معبد الكرنك .. شاهد

فيديو

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

خطفه ملك الموت.. مغني راب يسقط في حفل أمام جمهوره على المسرح

تطوّر مثير.. طلاق بسنت شوقي ومحمد فراج

حلم المونديال.. منتخب مصر ينتظر قرعة تصفيات كأس العالم.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ