العالم يحبس أنفاسه بعد حدوث عملية الانبجار للغواصة " تايتن"

كشفت فضائية العربية في تقرير لها عن تفاصيل ما حدث للغواصة المنكوبة تايتن، بما يسمى ب" الانبجار".

وتوقع التقرير بحسب ما أفادت قناة العربية أن جميع ركاب الغواصة " تايتن" قد يكونوا لاقوا حتفهم نتيجة عملية الانبجار، قبل أن تصلهم فرق الإنقاذ في أعماق المحيط الأطلسي.

الغواصة المنكوبة تايتن

ماهو الانبجار والانفجار

وأفاد التقرير، بأن الانبجار هو عكس الانفجار الذي يمزق الجسم المادي حين يحدث ويطلقه مبعثرا من الداخل إلى الخارج أو من أسفل إلى أعلى، أما في حالة الانبجار فيحدث العكس تماما فإن الجسم المادي ينهار على نفسه بقوة الضغط عليه من الخارج وقد يحدث أو حدث بالفعل للركاب الخمسة داخل الغواصة تايتن التي أنقطع الاتصال بها ونفد الأكسجين داخلها وربما الطعام أيضا.



وأضاف التقرير، أن ذلك حدث عندما كانت في رحلة لاكتشاف حطام سفينة " تايتانك" عند عمق ٣٨٠٠ متر تحت مياة الأطلسي.

أفاد تقرير العربية، أن الغطاس الأميركي مايكل هاريس الذي يعتبر خبيرا بالغطس المتنوع وبحطام التايتانك، لكثرة ما قام بزيارته، فقد عبر عن تشاؤمه بقدرة البحرية الأميركية على إنقاذ الغواصة وركابها.

قال" هاريس" لشبكة fox news إن اسوء ما قد حدث لهيكلها هو أنها " أنبجرت" على عمق ٣٢٠٠ متر.

وكشف البريطاني كر يس بروان قبل يومين أن انسحابه من هذه الرحلة كانت بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، فعملية صناعة الغواصة تمت بسرعة كبيرة وهذا يعني أستهتارا كبيرا بالسلامة على حد وصفه، وقال لصحيفة " ذا صن" إنه أكتشف أستخدام دعامات قديمة لخزانات الماء المسؤولة عن توازن الغواصة لذا قرر النجاة بحياته وعدم خوض المغامرة التي لطالما حلم بها.