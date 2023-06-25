عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المعرض يضم كافة مستلزمات العيد ويقدم لحوم حيه بأسعار مخفضة

محافظ الغربية: التوسع في بيع السلع الغذائية واللحوم بمعارض فرحة العيد

محافظ الغربية
محافظ الغربية

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على تفقد معرض فرحة العيد الذي أقامه مركز ومدينة طنطا بقرية سبرباي بجوار موقف السيارات، للوقوف علي انتظام العمل داخله وتوافر السلع والمنتجات بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، بحضور حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا.

txt

المسدس تعطل.. معيد جامعة طنطا خطط لقتل استاذه بـ 13 طلقة

وخلال الجولة تفقد المحافظ أقسام المعرض والذي يضم كافة مستلزمات العيد من ملابس لمختلف الفئات والأعمار، إلى جانب باكيات مخصصة للسلع الغذائية من حبوب، منتجات الألبان، الجبن، اللحوم، الدواجن، والأسماك، العصائر والمنتجات المثلجة والطازجة.

كما تفقد المحافظ خلال جولته بالمعرض، شادر بيع اللحوم البلدي الحية والطازجة بسعر 250 جنيه للكيلو، موجهاً بتوفير المزيد من الذبائح خلال فترة العيد، إلى جانب تفقد باكيات اللحوم والخضروات المجمدة والتي يتم عرضها بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

حياة كريمة.. محافظ الغربية يؤكد استمرار فعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي

واستمع رحمي إلى آراء المواطنين المترددين علي المعرض، مؤكداً أن معارض فرحة العديد تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة  التنمية المحلية، حيث تتوسع المحافظة في فتح منافذ بيع للسلع الغذائية وخاصة اللحوم سواء في شوارد منفصلة أو داخل معرض فرحة العيد.

IMG-20230624-WA0066
IMG-20230624-WA0066
IMG-20230624-WA0065
IMG-20230624-WA0065
IMG-20230624-WA0067
IMG-20230624-WA0067
IMG-20230624-WA0068
IMG-20230624-WA0068
IMG-20230624-WA0062
IMG-20230624-WA0062
IMG-20230624-WA0064
IMG-20230624-WA0064
الدكتور طارق رحمي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية السلع والمنتجات بأسعار مخفضة السلع والمنتجات القيادة السياسية و القيادة السياسي القيادة السياسية اللحوم البلدي المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رقم خرافي .. تعرف على سعر موبايل منى الشاذلي

الزمالك يرد على توقيع سيف فاروق جعفر لبيراميدز: لن يستطيعوا تسجيله

أروى جودة تترك عزاء والدها بسبب والدة محمد السعدني.. والأخير يرد لها الجميل

ميدو يكشف التفاصيل المالية في عقد حسين الشحات الجديد مع الأهلي

طلبات أحمد فتوح لتجديد عقده مع الزمالك

عاق .. والد حسام حبيب يهاجم ابنه بكلمات صادمة

مفاجآت جديدة في أزمة محمد عواد مع الزمالك .. فيديو

صدمة لعشاق القلعة البيضاء .. بيراميدز يخطف نجمين من الزمالك

موضوعات متعلقة

الخارجية الروسية تحذر الدول الغربية من استغلال تمرد فاجنر لتحقيق أهدافها

ترشيحاتنا

الدفع بـ2229 سيارة إسعاف.. خطة الصحة للتأمين الطبي خلال احتفالات عيد الأضحى

هل يجوز الأضحية بالديك والنعامة؟ علي جمعة يحسم الجدل

سعر الذهب عيار 18 اليوم 26-6-2023

روسيا.. رفع القيود المفروضة على الطرق السريعة بعد فشل تمرد فاجنر

لماذا يزور رئيس الوزراء الهندي مصر؟.. وزيرة التخطيط تكشف التفاصيل

مش عارف أشوفك .. خالد عليش يوجه رسالة مؤثرة لابنته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير آثار يطرح بدائل مهمة لـ تطوير مقابر القاهرة التاريخية

اكتشف فوائد القيلولة وأضرارها .. وأفضل طريقة للاستفادة بها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرشة؟.. النتيجة صادمة

فوائد صحية للشاي بالليمون .. تعرف عليها

فيديو

خطوبة جوهرة لصاحب تريند كان عندي معزة | فيديو جراف

هرمون السعادة واختياراتي.. أغاني أفلام العيد على صفيح ساخن

الأضحية بالطيور.. تحدِ على الهواء بين شيخ أزهري وسعد الهلالي

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ