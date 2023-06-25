أحمد مجاهد: فكر الإخوان لم ينته.. ويحتاج لمواجهة قوية

قال أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق، إننا نتعامل على أن الإخوان مشوا وهنا يكمن الخطر.

وأضاف أحمد مجاهد خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر فضائية extra news، أن أشخاص الإخوان ذهبوا، لكن فكرهم لم يذهب، لكن باقي حتى الآن.

وشدد أحمد مجاهد على ضرورة اليقظة لوجود فكر الإخوان حتى الآن، لافتاً إلى أن المثقفين والمفكرين يتعاملون على أنهم انتصروا وأن الإخوان ذهبوا، وبأن عليهم الالتفات لصراعات صغيرة وأِشياء أخرى، لافتاً إلى أن ذلك تفكير خاطئ، فهذه الأحزاب لا تقوى إلا تحت الأرض.

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.