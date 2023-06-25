عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد مجاهد: المثقفون نجحوا في إقناع الشعب بحقيقة الإخوان

الدكتور أحمد مجاهد،
الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق

قال الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق، إن دور المثقفين يبرز في اللحظات الصعبة، واستطاعوا بالفعل إقناع الشعب في تلك اللحظات إن الإخوان "مش بتوع ربنا"، أي أنها ليست جماعة تدعو إلى الله، كما تزعم، لكن هذه المسائل تغيرت بعد ثورة 30 يونيو، لم يعد هناك مساحات كبيرة، يقال فيها مثل هذا الكلام.


وأضاف خلال تقديم شهادته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "لم يعد هناك اتفاق مجتمعي، حتى بين طوائف المثقفين، لذا الفكرة الرئيسية التي تأسس عليها الحوار الوطني، فكرة تُحترم".


وأبدى إعجابه الشديد بوصول مجلس الأمناء أن المعادلة تقسم لثلاثة، ثلث لأحزاب المعارضة، وثلث للأحزاب المؤيدة، وثلث للخبراء، مردفا: "هذه الخلطة لابد أن تتحاور دائمًا وأبدًا في الملفات الكبيرة والصغيرة، وبالتأكيد ستسفر عن نتائج قابلة للتنفيذ، وعلى أقل تقدير ستسفر عن أن الناس سمعت بعض، وتحترم آراء بعضها، على كافة المستويات هذا الحوار سيخرج بنتائج بالتأكيد".


ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.


ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

الإخوان المثقفين أحمد مجاهد ثورة 30 يونيو محمد الباز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رقم خرافي .. تعرف على سعر موبايل منى الشاذلي

الزمالك يرد على توقيع سيف فاروق جعفر لبيراميدز: لن يستطيعوا تسجيله

أروى جودة تترك عزاء والدها بسبب والدة محمد السعدني.. والأخير يرد لها الجميل

ميدو يكشف التفاصيل المالية في عقد حسين الشحات الجديد مع الأهلي

طلبات أحمد فتوح لتجديد عقده مع الزمالك

عاق .. والد حسام حبيب يهاجم ابنه بكلمات صادمة

مفاجآت جديدة في أزمة محمد عواد مع الزمالك .. فيديو

صدمة لعشاق القلعة البيضاء .. بيراميدز يخطف نجمين من الزمالك

ترشيحاتنا

الدفع بـ2229 سيارة إسعاف.. خطة الصحة للتأمين الطبي خلال احتفالات عيد الأضحى

هل يجوز الأضحية بالديك والنعامة؟ علي جمعة يحسم الجدل

سعر الذهب عيار 18 اليوم 26-6-2023

روسيا.. رفع القيود المفروضة على الطرق السريعة بعد فشل تمرد فاجنر

لماذا يزور رئيس الوزراء الهندي مصر؟.. وزيرة التخطيط تكشف التفاصيل

مش عارف أشوفك .. خالد عليش يوجه رسالة مؤثرة لابنته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير آثار يطرح بدائل مهمة لـ تطوير مقابر القاهرة التاريخية

اكتشف فوائد القيلولة وأضرارها .. وأفضل طريقة للاستفادة بها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرشة؟.. النتيجة صادمة

فوائد صحية للشاي بالليمون .. تعرف عليها

فيديو

خطوبة جوهرة لصاحب تريند كان عندي معزة | فيديو جراف

هرمون السعادة واختياراتي.. أغاني أفلام العيد على صفيح ساخن

الأضحية بالطيور.. تحدِ على الهواء بين شيخ أزهري وسعد الهلالي

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ